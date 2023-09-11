Украина и Швеция хотят выработать 1000 БМП CV-90: на что они способны в бою

Украина и Швеция намерены совместно произвести тысячу боевых машин пехоты CV-90 для украинских вооруженных сил в ближайшей перспективе. Данное оружие активно задействованы в операциях на фронте и помогает в контрнаступлении.

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Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. Маляр отметила, что боевую машины пехоты CV-90 называют лучшей БМП в мире.

"Уже вскоре таких машин ВСУ получат куда больше, ведь Украина и Швеция договорились о совместном производстве CV-90. И ближайшая цель - 1000 шведских БМП для украинского войска!", – заявила она.

Маляр подчеркнула, что CV-90, боевую машину пехоты, считают лучшей в мире.

"Спроектированная и произведенная в Швеции, она вобрала в себя все, что должна иметь современная боевая машина, а ее главное преимущество - забота об экипаже (три человека) и десанте (до восьми человек), ведь такой защиты как CV-90 нет ни в одной другой БМП", – отметила она.

Маляр напомнила, что боевые машины пехоты CV-90 были поставлены в Вооруженные Силы Украины летом 2023 года и уже активно задействованы в операциях на фронте. По ее словам, они впервые были замечены на Лиманском направлении.

"В одном из боев шведская БМП прикрывала пехотные подразделения от танкового обстрела и в этот момент в нее попал российский дрон-камикадзе "Ланцет". Но ни экипаж, ни десант внутри не пострадали - пересели на другую машину и продолжили выполнять боевые задачи. Если бы вместо CV-90 была советская БМП-1, или БМП-2, не выжил бы никто, ведь броня на этих машинах фактически отсутствует", – отметила замминистра.

Она также отметила, что шведская боевая машина обладает высокоэффективными противотанковыми системами и мощной 40-мм автоматической пушкой, способной открывать огонь на расстоянии до 3 километров, а её максимальная дальность выстрела составляет более 12 километров.

CV-90 использует революционное шасси с технологиями Формулы-1, когда подвеска сама адаптируется к покрытию. Это обеспечивает чрезвычайно высокую проходимость, а резиновые вставки в гусеницах существенно уменьшают уровень шума во время движения.

"Украинские защитники говорят, что за 200 метров шведскую БМП даже не слышно", – написала Маляр.

Как писал OBOZREVATEL, 19 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с рабочим визитом в Швецию. Среди тем переговоров – оборонное сотрудничество и европейская интеграция Украины.

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