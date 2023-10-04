Украина и США будут производить системы ПВО на украинской территории, результаты будут до конца года, – министр

Украина и США будут производить системы ПВО на территории нашего государства. Первые результаты такого сотрудничества будут уже к концу этого года.

Об этом сообщил глава Минстратегпрома Александр Камышин, пишет NV. По его словам, договоренности между Киевом и Вашингтоном прошли во время недавнего визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

"Во время нашего визита в США мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу. А другие сложные системные вещи – в ближайшие годы", – сказал министр.

Какие типы техники или оружия будут производиться, Камышин не уточнил. Однако NV из своих источников пишет, что это будет совместное производство снарядов.

Также сообщается, что промышленные мощности разместят в третьей стране – соседке Украины.

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Кроме того, отмечается, что подобный проект реализуют по запчастям для военных вертолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки спланировали предоставление новых пакетов военной помощи Украине на две недели вперед. Речь идет о передаче ВСУ вооружения, боеприпасов и техники из составов Пентагона.

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