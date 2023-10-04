США спланировали пакеты военной помощи Украине на две недели вперед – Белый дом

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки спланировали предоставление новых пакетов военной помощи Украине на две недели вперед. Речь идет о передаче ВСУ вооружения, боеприпасов и техники со складов Пентагона.

Об этом Кирби сказал во время брифинга во вторник, 3 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что США обеспечивали Украину оборонной помощью с периодичностью примерно каждые две недели.

"Я думаю, что так будет и дальше в течение следующих недель", – говорит Кирби, добавив, что Пентагон располагает еще "несколькими миллиардами долларов".

По его мнению, в ближайшие недели мы сможем наблюдать "относительно последовательную поддержку Украины". Новое вооружение и снаряды для ВСУ будут выделяться из запасов Министерства обороны США по Программе президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority).

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Представитель Белого дома отметил, что погодные условия в Украине будут благоприятными для ведения боевых действий еще в течение полутора-двух месяцев. "Поэтому мы хотим быть уверенными, что украинцы смогут добиться успеха", – подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер анонсировала новый пакет помощи Украине от США. Она отметила, что подобный шаг Вашингтона станет очередным посланием для российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме заверили, что Конгресс одобрит новую помощь Украине. Это произойдет даже при условии отставки Кевина Маккарти с должности спикера Палаты представителей.

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