Украина испытала секретное оружие против 'Шахедов': что известно о лазерной системе на базе ИИ 'Тризуб'

Украина создала лазерную систему противодействия дронам "Тризуб" на базе искусственного интеллекта. Комплекс предназначен для противодействия российским "Шахедам" и другим беспилотникам, которые массово атакуют украинские города.

Видео дня

О разработке сообщила компания Celebra Tech, которая начала создание системы в 2024 году. Подробности о секретном оружии рассказали в 19FortyFive

Лазерный комплекс Trident, или "Тризуб" предназначен для противодействия российским дронам. По информации разработчиков, за несколько секунд система способна прожечь отверстие в дроне на расстоянии почти 5 км. Также известно, что новый лазерный комплекс может стать более дешевым способом защиты от массированных атак дронов.

Разработчики заявляют, что для обнаружения и сопровождения целей "Тризуб" использует систему искусственного интеллекта. Комплекс интегрирован с радаром и модулем командования и управления.

В компании Celebra Tech подтвердили, что систему уже тестировали против целей размером от 17 до 33 см. По результатам испытаний, лазер оказался эффективным против электронных и оптических систем наведения, а также отдельных конструктивных элементов, в частности поверхностей крыльев.

Напомним, после почти полутора лет работы, Украина завершила разработку своей первой планирующей авиабомбы "Выравниватель". Разработчики заявили, что новое оружие примерно в три раза дешевле американских комплектов JDAM-ER.

Также OBOZ.UA сообщал, румынский оборонный стартап Oves Enterprise представил свою новую разработку – компактную крылатую ракету Sahara, оснащенную искусственным интеллектом. Системы вооружений, которые раньше считались исключительной прерогативой ведущих мировых военных держав, теперь под силу небольшим национальным предприятиям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!