"Украина максимально близка к обмену пленными с РФ "всех на всех": Буданов сказал, что мешает

В переговорном процессе по обмену пленными за формулой "всех на всех" есть определенные преграды, однако ситуация не такая сложная, как кажется. Украина максимально близка к тому, чтобы в ближайшее время Россия пошла на встречу.

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Соответствующее заявление сделал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. 7 сентября он выступил в эфире объединенного телемарафона "Єдині новини".

По его словам, Россия создает некоторые проблемы. Однако Буданов верит, что Украина сможет добиться своего.

"Процесс обмена военнопленными продолжается и по состоянию на сейчас. Есть определенные технические трудности. Я считаю, что из-за не совсем правильной позиции Российской Федерации. Но мы и это преодолеем", – подчеркнул начальник ГУР МО.

Он сказал, что над преодолением преград продолжается работа украинской стороны.

"Просто нужно найти правильные пути урегулирования этого момента", – добавил Буданов.

Как писал OBOZREVATEL:

– 7 сентября в Украине отмечается День военной разведки. В этот праздник президент Владимир Зеленский повысил Буданова в звании. Теперь он не генерал-майор, а генерал-лейтенант.

– Буданов поздравил коллег с Днем военной разведки интригующим видео. На кадрах перед начальником ГУР поставили торт с зажженными свечами. Глава ведомства молча задул свечи – и в этот момент раздался взрыв. "Загадывай желание", – такая надпись появилась в конце ролика.

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