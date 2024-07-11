Украина могла бы вступить в НАТО по немецкому сценарию: экс-министр обороны Польши сказал, что для этого нужно

Вступление Украины в НАТО могло бы произойти по немецкому сценарию. Речь идет о случае с Западной Германией (ФРГ), которая присоединилась к Альянсу в 1955 году и на тот момент имела территориальные претензии к Восточной Германии (ГДР).

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Так интеграция Украины могла бы произойти в том случае, если бы наша страна согласилась на заморозку боевых действий на определенной линии. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич в интервью "Укринформу".

Он отметил, что вступление Украины в НАТО на нынешнем этапе является "проблемным вопросом", так как Альянс не согласится принять нового члена, находящегося в состоянии активной войны.

По словам экс-министра, все будет зависеть от того, когда Украина будет готова завершить активную фазу войны с РФ.

"НАТО не решится принять в свой состав страну, которая находится в состоянии горячей войны на своей территории, поскольку эта война автоматически стала бы войной всего Альянса. Поэтому на это не будет политического согласия среди стран НАТО, по крайней мере, части из них. А в НАТО все решения принимаются единогласно", – отметил Онишкевич.

По его словам, Украину могут принять в НАТО, если она "каким-то образом согласится на заморозку военных действий на определенной линии". Кроме того, Киев должен согласиться, что возможное возвращение оккупированных территорий в будущем не произойдет в результате войны, которую начнет Украина.

"Эта ситуация определенно была бы похожа на обстоятельства присоединения к НАТО ФРГ (в 1955 году – Ред.), поскольку ее приняли в Альянс, когда она имела территориальные претензии к ГДР. Тогда Западная Германия должна была четко задекларировать другим странам НАТО, что объединение с Восточной Германией может состояться исключительно мирным путем", – отметил экс-министр.

Лучшим вариантом было бы вступление Украины в НАТО уже после восстановления территориальной целостности Украины, резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украину пригласят стать членом НАТО на следующем саммите Альянса, который состоится в Гааге. Для этого наша страна должна победить в войне с Россией.

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