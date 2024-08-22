Украина может пойти в контрнаступление в 2025 году: в The Telegraph назвали три условия

Несмотря на то, что российская армия все еще сосредоточена в Донецкой области и имеет там определенные успехи, украинская армия в 2025 году может пойти в контрнаступление. Но для этого требуются три условия.

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Об этом пишет The Telegraph. Издание отмечает, что в настоящее время существует три фактора, которые все еще могут подорвать решимость России.

Во-первых, если Украина продолжит преуспевать под Курском, России, возможно, придется вывести больше сил с оккупированных территорий, что потенциально ослабит их оборонные позиции. Это может расширить дальность ударов украинских беспилотников, что еще больше ослабит способность России атаковать на большие расстояния.

Во-вторых, украинские бригады, проходящие сейчас обучение, могут быть развернуты для усиления Курского или Донецкого направления, в зависимости от того, где российские войска выявят признаки слабости. Эта гибкость могла бы позволить Украине осуществить контрнаступление в 2025 году, а не просто провести еще один удар по оккупированному Донбассу.

В-третьих, наступление на Крым. Уничтожение Украиной Черноморского флота России, ускоренный демонтаж российской системы ПВО в Крыму и активизация партизанского движения уже привели к тому, что российские силы на полуострове перешли к обороне. Поэтому следующей целью, вероятно, станет Крым, а Керченский мост, который и так неоднократно был объектом для украинских диверсий, скорее всего, будет вскоре уничтожен.

Издание отмечает, что хотя наступление украинских сил по возвращению Крыма выглядит амбициозным, перемещение российских войск для укрепления Донбасса и Курска может открыть двери для усиления тайных украинских операций на полуострове.

Как сообщал OBOZ.UA:

Россия перебросила некоторые подразделения с Часового Яра на Курщину. Такие маневры оккупантов могут повлиять на темпы российских наступательных операций в Донецкой области, но последствия проявятся не раньше, чем через несколько недель.

20 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ заняли не менее 93 населенных пунктов во время наступления в Курской области. Украина контролирует более 1260 квадратных километров территории страны-агрессора.

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес считает, что операция Сил обороны Украины в Курской области РФ обнаружила некоторые существенные слабости как у российской армии, так и у ОПК государства-агрессора.

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