'Украина может потерпеть поражение в 2024 году': в BBC дали неутешительный прогноз

В 2024 году Украина может потерпеть поражение в войне против России. Украинцы "могут почувствовать", что не смогут победить и больше не захотят сражаться и умирать за то, что "не подлежит защите".

Об этом в интервью BBC заявил британский генерал Ричард Барронс. По его словам, наше государство еще не приблизилось к этому моменту.

"Но ее войскам критически не хватает боеприпасов, личного состава и средств противовоздушной обороны. Ее долгожданное контрнаступление в прошлом году не смогло вытеснить россиян с захваченных ими территорий, и теперь Москва готовится к летнему наступлению", – констатировал генерал.

Он обратил внимание, что, наступая на линии фронта, Россия использует преимущество в артиллерии, боеприпасах и живой силе.

"В какой-то момент этим летом мы ожидаем великого российского наступления с намерением сделать больше, чем просто продвигаться вперед с небольшими успехами и, возможно, попытаться прорвать украинскую линию обороны. И если это произойдет, мы будем рисковать тем, что российские войска прорвутся, а затем продвинутся в те районы Украины, где украинские вооруженные силы не смогут их остановить", – сказал Барронс.

Пока невозможно точно спрогнозировать, на каких направлениях это может произойти. Как говорится в материале, одна из основных проблем украинцев – длинная линия фронта, и ВСУ должны быть способны защитить ее всю. Пока украинская армия не может этого сделать.

Старший научный сотрудник по вопросам наземной войны в аналитическом центре Уайтхолла доктор Джек Уотлинг попытался спрогнозировать варианты действий россиян по трем направлениям.

Харьков, по его словам, "безусловно уязвим". Он расположен в непосредственной близости к РФ, является соблазнительной целью для Кремля и испытывает ежедневные российские удары, тогда как Украина не в состоянии обеспечить действенную систему ПВО.

По мнению аналитиков, потеря Харькова была бы для Украины катастрофическим ударом как с точки зрения морального духа, так и для ее экономики.

Донбасс. Россияне могут в этом году существенно оттеснить украинскую армию, если последняя не получит достаточной военной помощи от Запада.

"Имеет значение масса. Тактика, руководство и оснащение российской армии может уступать украинской, но она имеет такое преимущество в численности, особенно в артиллерии, что если она ничего не сделает в этом году, то по умолчанию будет продолжать оттеснять украинские войска в западном направлении, захватывая село за селом", – говорится в статье.

Запорожье – также соблазнительный приз для Москвы. Но мощные оборонительные сооружения, которые Россия построила к югу от Запорожья в прошлом году, логично ожидая украинского наступления, теперь усложнят российское продвижение оттуда.

"Стратегическая цель России в этом году может быть даже не территориальной. Она может состоять в том, чтобы сломать боевой дух Украины и убедить ее западных сторонников, что эта война является проигранным делом", – подчеркнули в материале.

В то же время западные спикеры считают российское наступление в этом году не приведет к окончательному завершению конфликта, как бы он ни прошел для каждой из сторон. В частности, Барронс считает, что, несмотря на сложившуюся для Украины сложную ситуацию, Россия не сможет автоматически закрепить свое преимущество.

"У нее не будет достаточно сил, чтобы пробиться к реке Днепр... но война вернется в пользу России", – отметил генерал, добавив, что российский диктатор Путин наверняка не намерен отказываться от Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 апреля Германия объявила о немедленных поставках в Украину дополнительного ЗРК Patriot. Причиной послужило усиление российских ударов.

– В ISW сообщили, что задержки в оказании западной помощи открыли России возможность ударной кампании по Украине и нового наступления.

– Командир Отдельной Президентской бригады подполковник Павел Куриленко сообщил, что недостаток вооружений, от которого страдает украинская армия, может привести к ужасным последствиям. Если западные партнеры не усилят поддержку, Силы обороны в конце концов могут быть вынуждены отступать до Днепра уже летом, когда РФ планирует новое наступление.

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