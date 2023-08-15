Украина может ударить по крупнейшему нефтяному хабу России: генерал озвучил детали

В качестве следующей цели для атак украинскими морскими дронами может быть избран крупнейший российский нефтяной хаб, расположенный в Цемесской бухте в Черном море в районе Новороссийска. Так Украина может ответить агрессору на попытку перекрытия зернового коридора.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. "Рядом с Новороссийском в море есть уязвимый российский нефтяной хаб", – заметил он.

В частности, в Цемесской бухте находится ряд производств России, связанных с нефтяной промышленностью. Так, здесь расположены нефтеперерабатывающие заводы "Черномортранснефть", "Новороссийск Нефтегаз Бункер" и "Новороснефтьсервис".

"Если активно наносить удары с воздуха и по морю по этим объектам, то Россия там больше потеряет, чем приобретет за счет выхода из зерновой сделки", – подчеркнул Романенко.

В этом контексте генерал заявил, что Украина показала эффективные разработки морских дронов, благодаря которым сегодня наша страна может фактически повышать ставки на переговорах по вопросу экспорта зерна.

"Что касается морских дронов, то мы уже вошли в военную мировую историю, когда успешно атаковали пару кораблей России на военно-морской базе в Севастополе, которая якобы была абсолютно защищена. Очень удачно были нанесены удары как по кораблю, так и по танкеру в порту Новороссийска", – напомнил он.

"Поэтому на переговорах по поводу зерновой сделки нам необходимо повышать ставки, поскольку у нас есть возможность существенно усложнить России экспорт нефти за счет этих дронов", – подчеркнул генерал.

Как писал OBOZREVATEL, 4 августа благодаря работе украинских морских дронов были повреждены сразу два корабля России. От удара российский десантный корабль "Оленегорский горняк" лег на бок. Также был атакован российский танкер "SIG", транспортировавший топливо для российских оккупационных войск.