Приветствую друзей. Все вы видите темпы продвижения врага, для этого есть несколько причин. Напишу об одной из них. Тактика лаптеногих постоянно меняется – они совершенствуются и максимально используют "зеленку". Последнее наблюдение показало, что их расчеты БПЛА со сбросами работают с чрезвычайно коротких дистанций от линии столкновения. От 500 м до 1 километра максимум.

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Що це дає? Швидкість, потужний сигнал, а на додачу прошивка 1001 і вони майже безкарно палять наші позиції та вбивають хлопців. Де наші засоби РЕБ? Працюють. Тільки "НОТИ", "Ай-ПЄТРІ" та інші потужні засоби протидії з тих позицій, де вони стоять. Можуть придушити сигнали лише FPV дронів. Ближче переносити дороговартістні та потужні засоби, немає сенсу. Бо вони будуть знищенні. Що робити? РЕБ ближньої дії. Але тут починаються проблеми.

Бригади не можуть закупити "купольний" РЕБ тактичного рівня, бо нам не продають. Є вироби, чудові вироби з актуальними частотами придушення сигналу. Є виробники. Але на державному рівні дозвільна система прописана так, що якщо вони нам реалізують, їх прийдуть і посадять. Чому? Бо немає всіх сертифікатів та дозволів. На моє питання: "Чому не робите?". Відповідь проста. Ми закладаємо 25% прибутку для розвитку та нових розробок, приходимо на випробування та сертифікацію. В обох місцях просять мінімум по 10к. Кажемо: "Вибачте, ми не закладали ці витрати в собівартість виробів і ідемо з нічим". Причому на отримання висновків експертів, що до вартості. Термін-півроку. Через півроку ворог вже давно буде працювати на інших частотах, відповідно наша розробка буде вже не актуальна. А як ви продаєте? Відповідь мене вбила. Через треті руки, а вони вже передають вам безкоштовно. Тобто через волонтерів? Так.

Друзі. Скажу так і більшість командирів я впевнений зі мною погодяться. 70% втрат ми несемо під час ротації та евакуації. 7 з 10 гинуть від скидів та FPV. Воюють роти, батальйони, бригади. Так якого дідька ми не можемо придбати РЕБи тактичного рівня з актуальними частотами? Чому наші бійці повинні гинути, а якийсь старий мотлох у погонах десь на полігоні під Києвом на цьому заробляє? Куди ми рухаємось? Чому рішення приймають особи котрі жодного дня не були в окопах і геть не розуміють що потрібно на завтра.

Ви курва жодного разу не вели людей на позицію де тільки що загинуло троє, а двоє важко поранених. І все це від FPV та скидів. І не бачили очі цих хлопців з розумінням своїх перспектив. Фото мого бійця після влучання термобару зі скиду по позиції. Він вижив, інший помер.

Змінюйте щось, будь ласка.

P.S. Якщо цей пост прочитають виробники, які мають пропозиції по РЕБ ближньої дії з актуальними частотами і можливістю працювати з ЗСУ прошу відгукнутись в особисті.