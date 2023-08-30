"Украина навязала свою политическую волю США": Соловьев устроил истерику и заявил о "феноменальной деградации". Видео

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выдал новую порцию бредовых заявлений и оскорбил Украину. В то же время сотрудник государственного телеканала страны-агрессора утверждает: мол, украинцам удалось "навязать свою волю" западным странам и США в том числе.

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Новый сеанс промывания мозгов гражданам РФ провели на телеканале "Россия 1". Соловьев в своей передаче недоумевал, как Украина сумела получить такую сильную поддержку государств Запада (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его версии, "б*ндеровцы" каким-то образом "навязали" свои взгляды другим.

"Сейчас свою политическую волю навязывает ничтожная укроб*ндеровская сволочь целой Америке! Когда все страны вокруг говорят: "Нет-нет-нет, только как будет выгодно "маленькой нацистской сволочи", – возмущался пособник Кремля.

Соловьев утверждает, что это якобы говорит о "феноменальной деградации" Запада. Россияне, заверяет он, наоборот развиваются.

Например, пропагандист выдал байку о том, что один из генералов ВС РФ вынужден тщательно изучать произведения Фридриха Ницше, чтобы понять украинскую психологию.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно Соловьев заявил, что Работино якобы "идеальное место для применения тактического ядерного оружия" Российской Федерацией.

– Пропагандист также не на шутку разозлился из-за атаки беспилотников по Пскову и обвинил в ударах по военному аэродрому НАТО.

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