'Украина не консультировалась': Шольц заверил, что ничего не знал об операции ВСУ на Курщине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не консультировалась с Берлином по поводу своего наступления на территории Курской области России, которое началось 6 августа. Он ожидает, что эта военная операция будет ограничена во времени и территории.

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Соответствующее заявление Шольц сделал в среду, 21 августа, на пресс-конференции после переговоров с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе. Об этом пишет Reuters.

По словам канцлера, в Германии внимательно следят за дальнейшим развитием событий в Курской области.

"Украина готовила свою военную операцию в районе Курска очень тайно и без обратной связи, что, безусловно, связано с ситуацией. Это очень ограниченная операция с точки зрения пространства и, вероятно, также с точки зрения времени", – сказал он.

Отдельно Шольц сказал, что Германия и в дальнейшем будет оставаться "самым большим сторонником Украины в Европе". Это его заявление прозвучало на фоне споров по поводу "колебания" поддержки Киева Германией из-за внутренней политики.

Как сообщал OBOZ.UA, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне событий в Курской области РФ призвал партнеров Украины снять ограничения для украинской армии на использование западного оружия. Глава дипломатии ЕС отметил, что военная операция Украины на Курщине нанесла серьезный удар по нарративу Путина.

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