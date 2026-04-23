"Украина не проиграет эту войну": Зеленский опроверг ложь России и рассказал о ситуации на фронте

Россияне не выигрывают на фронте на войне против Украины. Они преувеличивают свои достижения и не имеют достаточно сил на наступления, о которых заявляют.

Видео дня

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. Он опроверг нарративы России о том, что оккупанты якобы захватили всю Луганскую область и другие территории.

Что известно

Зеленский отметил, что этот нарратив о захвате наших территорий россияне постоянно продвигают везде, однако это не является правдой. И даже партнеры, которые говорили, что Россия вроде бы выиграет, уже понимают, что Россия не выиграет эту войну.

Так же президент развеял ложь россиян, когда они заявляют и о наступлении со своей территории, например на Сумщину.

"Они могут хотеть этого и даже могут готовить, но этого не происходит, у них нет достаточно сил, они теряют сегодня – это уже статистика, это константа – каждый месяц с начала этого года 30-35 тысяч в месяц", – сказал Зеленский.

Он добавил, что контактная линия сложная, наши защитники выдерживают большое количество серьезных ударов – это сотни наступательных действий за одни сутки. Однако с учетом оккупированной и деоккупированной территории с начала этого года баланс в пользу Украины, а не России. Украина восстановила положение на большем количестве квадратных километров своей земли, чем потеряла.

"Контакт линия живая, это правда, война очень сложная, ты можешь потерять одну позицию, вторую – из-за уничтожения КАБами, еще чем-то, но при этом ты можешь на эти же сутки восстановить положение других позиций. Поэтому Украина не проигрывает эту войну", – отметил президент.

По словам президента, за последние десять месяцев мы находимся в самой стабильной форме, но защитникам очень сложно и нужна поддержка, больше денег на дроны и очень быстрые решения.

"Мы будем поддерживать нашу армию как только можем, надо больше денег, чтобы все восстановилось, разблокировалось, давать больше денег на дроны, чтобы FPVшок и других бомберов было у ребят на фронте больше, мы все это можем обеспечить, нужно больше денег и очень быстрые решения", – заявил глава государства.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Россия преувеличивает свои успехи в войне против Украины и пытается скрыть провал. Военное командование страны-террориста России продолжает придумывать сами себе успехи, которые не имеют ничего общего с реальной ситуацией на поле боя. Накануне начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов снова заявил, что россияне "захватили" всю Луганскую область.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!