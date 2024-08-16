'Украина никогда не пойдет на создание техногенной катастрофы': эксперт указал на нюанс с операцией в Курской области

Силы обороны обладают достаточным потенциалом для осуществления мощных шагов на Курщине. Враг несет потери также на других направлениях фронта, что позволяет Украине развивать успехи там, где российские силы проседают.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он напомнил, когда россияне начали перебрасывать свои силы на южное направление, украинские войска воспользовались возможностью и высадки на Кинбурнскую и Тендровскую косы.

"Враг в других местах проседает, и там мы будем развивать наш успех. Как только россияне задвигались на южном направлении и начали опрокидывать свои силы, мы не упустили этого случая – совершили высадки и на Кинбурнскую косу, и на Тендровскую косу, откуда, в частности, работала артиллерия по Очакову", – сказал эксперт.

Он добавил, что в Курщине ситуация остается динамичной, и военно-политическое руководство комментирует ее очень осторожно, чтобы не навредить ходу операции. Там сосредоточена закаленная в боях группировка с высокой концентрацией техники, включая западного производства. Это создает условия для возможного продвижения украинских войск, хотя делать прогнозы о больших успехах, таких как взятие Курска или других крупных городов, еще рано. Операция продолжается и очень тяжелая, но также и динамичная.

По словам эксперта, один из ключевых вопросов – контроль над Курской АЭС. Это дискуссионный вопрос, поскольку есть опасения относительно возможных техногенных катастроф.

Украина никогда не пойдет на создание техногенной катастрофы. Поэтому вопрос взятия под контроль этой АЭС будет тесно связан с вопросами обеспечения безопасности. Если мы сможем это сделать, не угрожая новой техногенной катастрофой, тогда да. Но россияне также могут совершить провокацию, чтобы переложить ответственность на Украину. Ведь им безразлично судьбу своих граждан и жертвы, которые могут быть в результате такого теракта. Если будет угроза провокации, я думаю, мы на этот шаг не пойдем", – объяснил Жмайло.

Как писал OBOZ.UA, командование ДШВ ВСУ показало видео первого часа наступления на Курскую область РФ. На кадрах показаны моменты разминирования, прорыва границы, уничтожение вражеских фортификаций, пленение российских военнослужащих.

По данным ISW, Россия поддерживает высокий темп атак на Донбассе, в частности на Покровском направлении. Очевидно, что командование РФ продолжает отдавать приоритет наступления на востоке Украины, даже несмотря на вторжение в Курскую область, считают аналитики.

Напомним, в Курской области ВСУ поразили еще одну большую колонну техники врага. Информацию об этом "слив" в сеть один из роспропагандистов, обвинив "командиров-идиотов" в повторении истории, которая на днях произошла под Рыльском.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России с целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего Сумщины). Оставшиеся на Курщине гражданские россияне находятся под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью соблюдает.

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