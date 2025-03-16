Украина озвучила красные линии в переговорах с РФ о мире – The Independent

На фоне усилий США по достижению прекращения огня и установлению мира в Украине Киев сформулировал перечень "красных линий", на пересечение которых не согласится ни при каких условиях. Среди них – удовлетворение прихотей России по выводу украинских войск из частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые РФ не удалось оккупировать, также исключает Украина даже гипотетическую вероятность признания юрисдикции агрессора над захваченными украинскими землями.

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Важным для Украины требованием является также возвращение похищенных Россией украинских детей, освобождение военнопленных и гражданских заложников, а также международные гарантии безопасности для нашего государства. На что Киев не пойдет ни за что, а какие уступки рассматривает – со ссылкой на собственные источники пишет The Independent.

Украинские собеседники издания, проинформированные о ходе переговоров, подчеркнули: у Киева нет особых иллюзий относительно договороспособности России и доверия к ее обещаниям. Украинские власти очень сомневаются, что Россия пойдет на разумное соглашение и ожидают очередного "трюка" со стороны агрессора.

Между тем президент США Дональд Трамп считает, что американцам удалось провести "хорошие и продуктивные" переговоры с Москвой – несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин откровенно тянет время, выдвигая нереалистичные условия о том, что Украине необходимо запретить перевооружаться во время перемирия, продолжать мобилизацию и получать военную помощь от союзников.

Между тем, по данным источников The Independent, Украина четко сформулировала основные пункты своей позиции на гипотетические мирные переговоры.

Так, Украина ни при каких обстоятельствах не согласится на передачу России дополнительных территорий, которые та не смогла захватить. Требования Москвы отдать ей без боя Запорожье или Херсон в Киеве воспринимают как полную чушь.

Украина требует от агрессора возвращения десятков тысяч украинских детей, которых Россия похитила и принудительно вывезла на российскую территорию.

Еще одним требованием является освобождение агрессором гражданских украинцев, которых враг незаконно удерживает и которые, в отличие от попавших в плен военных, не будут включены в списки на обмен военнопленными.

При этом, пишет издание, Украина рассматривает возможность согласиться на замораживание линии фронта в текущем виде, но Киев не будет признавать российскую юрисдикцию над своими оккупированными врагом территориями и продолжит настаивать на их возвращении дипломатическим путем.

Важным требованием Украины по-прежнему является получение международных гарантий безопасности на случай очередного нарушения Россией любого соглашения о прекращении огня.

The Independent также пишет, что украинские чиновники озабочены тем, что промедление России является не более чем "игрой с их стороны".

"Мы действительно готовы к миру, но нам нужен длительный мир, а не кратковременное прекращение огня. Мы не хотим, чтобы наши дети принимали участие в этой битве. Путин играет в игры. Мы сделали сильный ход – теперь его очередь. Мы доказали, что мы умны. Мы хотим мира – если Россия не согласится, весь мир увидит, что они лжецы", – заявил изданию один из высокопоставленных украинских чиновников на основе анонимности.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что США и Россия готовят встречу Трампа с Путиным. Это происходит на фоне " осторожного оптимизма" в Вашингтоне и непрерывных заявлений из Москвы, свидетельствующих о нежелании агрессора останавливать войну. В частности, 16 марта в Кремле назвали призыв к прекращению огня "попыткой дать ВСУ время на перевооружение".

Это заявление, как и предыдущие высказывания российской правящей верхушки во главе с Путиным, по мнению аналитиков Института изучения войны, подтверждающих, что российский диктатор не поддержал инициативу Трампа и не отказался от своих максималистских целей. Хотя и пытается, по меткому выражению британского премьера Кира Стармера, "играть в игры" с перемирием в Украине.

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