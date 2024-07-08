Украина передаст информацию о массированной ракетной атаке России в МУС

Офису прокурора Международного уголовного суда будет передана информация о последнем массированном ракетном обстреле украинских городов Россией. По факту атаки правоохранители уже начали производство по статье о нарушении обычаев и законов войны.

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Об этом в эфире телемарафона заявил генеральный прокурор Андрей Костин. Страна-террорист устроила комбинированную атаку по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и другим городам в понедельник, 8 июля.

"Кроме нашего национального расследования, всю информацию, доказательства сегодняшних атак на Киев и другие украинские города мы направляем в Офис прокурора Международного уголовного суда", – добавил он.

Костин также напомнил, что МУС уже выдал четыре ордера на арест высшего руководства страны-агрессора за обстрелы гражданской и энергетической инфраструктуры Украины.

"Прибегая к продолжению этих атак после ордеров МКС, Россия не просто пытается убить как можно больше украинцев. Это ее попытка уничтожить международный правопорядок, основанный на законе. Но мы верим и знаем, что справедливость обязательно победит", – резюмировал генпрокурор.

В понедельник, 8 июля, страна-агрессор РФ во время обстрела Киева попала в здание детского медицинского учреждения "Охматдет", повредив несколько корпусов, в том числе токсикологический.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице во время воздушной тревоги утром 8 июля прогремели взрывы. В результате атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы и попадание в детское медучреждение, есть пострадавшие и погибшие.

Также, предварительно, 9 человек погибли в Днепровском районе в результате падения обломков на медицинский центр. Там также есть пострадавшие, повреждено здание медучреждения. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, 7 погибших и в бизнес-центре в Соломенском районе.

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