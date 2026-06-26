Украина побила рекорд по количеству дальних ракетных ударов по России, её ПВО перегружена — WSJ

Украина существенно увеличила количество дальнобойных атак по территории России, установив новый рекорд в июне. По оценкам западных аналитиков, масштабы ударов уже перегружают российскую систему противовоздушной обороны.

Видео дня

В то же время Москва сообщает о росте количества "сбитых" дронов, однако последствия атак продолжает описывать максимально обтекаемо. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Рекордный месяц атак

По данным The Wall Street Journal, июнь стал рекордным по количеству украинских ударов с большого расстояния по России. Министерство обороны РФ регулярно сообщает о росте числа сбитых беспилотников, однако аналитики считают, что эти данные могут быть завышенными.

При этом даже официальные российские сводки свидетельствуют о резком увеличении масштабов атак, что указывает на перегрузку системы противовоздушной обороны.

Рост количества перехватов

По подсчетам WSJ и украинского фонда "Вернись живым", в мае Минобороны РФ сообщало о перехвате 8849 дронов на территории России и оккупированного Крыма. Для сравнения: в январе эта цифра составляла 3676, а в мае 2025 года – 2504.

Главные истории дня

Аналитики также отмечают, что общая динамика свидетельствует о многократном росте интенсивности атак, даже с учетом данных официальной российской статистики.

Самые массовые атаки июня

В ночь на 26 июня российское Минобороны заявило о "перехвате и уничтожении" 660 украинских беспилотников. Это стало крупнейшей атакой с начала войны.

Еще одна массированная атака произошла в ночь на 18 июня, когда было заявлено о 555 сбитых дронах. Тогда же сообщалось об ударе по Московскому НПЗ в Капотне.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины проведет новую операцию против государства-агрессора РФ продолжительностью 40 суток. Действия СБУ будут направлены на "побуждение России завершить войну".

Зеленский также отметил, что украинские дроны смогут наносить удары по территории РФ на расстояние более 3000 километров. Украинская сторона будет продолжать отвечать на российские атаки и увеличивать дальность своих средств поражения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!