Украина подписала важное соглашение с Германией о немедленных действиях по усилению системы ПВО
В субботу, 19 октября, Украина подписала важное соглашение с Германией. Она касается немедленных действий по усилению системы ПВО.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Он отметил, что соглашение очень важно.
"Достигаем конкретных целей, которые обеспечат защиту гражданского населения и объектов критической инфраструктуры", – отметил Умеров.
Он рассказал, что на заседании министров обороны G7 было подписано соглашение с Германией по немедленным действиям по усилению системы противовоздушной обороны Украины. Она предусматривает договоренности, согласно которым страны-подписанты будут вносить вклады в совместные проекты или будут финансировать собственные проекты, направленные на укрепление способностей ПВО Вооруженных сил Украины.
"К проекту, кроме Украины, присоединятся еще пять стран-подписантов: Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания. Благодарю Германию за инициативу и все стран-участницы за сильный вклад в безопасность Украины. Вместе мы приближаем победу!" – резюмировал министр.
Также сегодня, 19 октября, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Украину и анонсировал передачу истребителей Mirage 2000 года. По его словам, украинские воздушные силы получат первую партию боевых самолетов уже в следующем году.
Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине многоцелевые самолеты-истребители Mirage 2000-5. Также страна-партнер будет учить украинских пилотов, планируется, что программа подготовки завершится к концу 2024 года.
Как писал OBOZ.UA, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что у нашей страны уже есть договоренности о передаче в будущем Migare 2000, продолжаются переговоры о Gripen и Eurofighter.
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