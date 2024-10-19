Украина подписала важное соглашение с Германией о немедленных действиях по усилению системы ПВО

В субботу, 19 октября, Украина подписала важное соглашение с Германией. Она касается немедленных действий по усилению системы ПВО.

Видео дня

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Он отметил, что соглашение очень важно.

"Достигаем конкретных целей, которые обеспечат защиту гражданского населения и объектов критической инфраструктуры", – отметил Умеров.

Он рассказал, что на заседании министров обороны G7 было подписано соглашение с Германией по немедленным действиям по усилению системы противовоздушной обороны Украины. Она предусматривает договоренности, согласно которым страны-подписанты будут вносить вклады в совместные проекты или будут финансировать собственные проекты, направленные на укрепление способностей ПВО Вооруженных сил Украины.

"К проекту, кроме Украины, присоединятся еще пять стран-подписантов: Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания. Благодарю Германию за инициативу и все стран-участницы за сильный вклад в безопасность Украины. Вместе мы приближаем победу!" – резюмировал министр.

Также сегодня, 19 октября, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Украину и анонсировал передачу истребителей Mirage 2000 года. По его словам, украинские воздушные силы получат первую партию боевых самолетов уже в следующем году.

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине многоцелевые самолеты-истребители Mirage 2000-5. Также страна-партнер будет учить украинских пилотов, планируется, что программа подготовки завершится к концу 2024 года.

Как писал OBOZ.UA, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что у нашей страны уже есть договоренности о передаче в будущем Migare 2000, продолжаются переговоры о Gripen и Eurofighter.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!