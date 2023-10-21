Украина получила британские бронеавтомобили Senator MRAP: что о них известно. Фото и видео

Украинские военные получили партию новейшей бронетехники канадского производства – Senator MRAP. Эти машины повышают безопасность солдат при выполнении поставленных задач.

Об этом сообщает издание Defence Blog. Новая бронемашина имеет улучшенную противоминную защиту, что дает дополнительные преимущества при выполнении различных задач на поле боя.

Senator MRAP имеет V-образный корпус, разработанный для минимизации воздействия взрывов. Эта конструкция отводит взрывную волну и осколки от автомобиля, снижая вероятность серьезных травм или гибели пассажиров. Она также помогает поглощать и рассеивать энергию взрыва, еще больше повышая устойчивость автомобиля к взрывам.

Senator MRAP рассчитан на стрельбу калибрами до 7,62×39 мм API BZ на дальности 30 метров и скорости 695 м/с. Он может выдержать детонацию 6-килограммового заряда взрывчатого вещества, такого как противотанковая мина, которая активируется при расположении под любым колесом или под центром машины. Бронемашина рассчитана на размещение до 10 пассажиров.

Видео дня

Как военнослужащие, так и инженеры высоко оценили новую бронетехнику. Украинские эксперты подчеркивают, что он превосходит более ранние модели бронетехники на базе Ford.

Напомним, Канада планирует дополнительно выделить Украине 650 миллионов канадских долларов в течение трех лет в качестве помощи в области обороны, что составляет примерно 500 миллионов долларов США. Канада также пришлет экспертов-тренеров по использованию и обслуживанию самолетов F-16.

Как сообщал OBOZ.UA, в вооруженных силах Канады показали, как канадские военнослужащие учат украинских защитников. Тренировки проходят с использованием камуфляжа и маскировки.