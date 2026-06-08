Украина получила и уже применяет новейшие крылатые ракеты: что о них известно и на что они способны. Фото

Украина могла получить передовые американские крылатые ракеты AGM-188A Rusty Dagger и использовать их против российских войск. Они разрабатывались специально для украинских войск по системе ERAM.

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Об этом свидетельствуют обломки ракеты, которые были найдены россиянами. Информацию приводит журнал Defence Express.

Что известно

В качестве подтверждения россияне показали снимки восьмиэлементной CRPA-навигационной антенны, которую нашли среди обломков, вероятно, на месте прилета. Исследовав ее маркировку, стало известно, что она принадлежит американской компании Zone 5 Technologies.

Предполагается, что Украина смогла их получить, однако, пока никакого официального подтверждения этому не поступало. Однако, если поступление подтвердится, в ВС ВСУ попало очень мощное оружие

Хотя в ERAM была просьба о дальности поражения не менее 460 км, ракета способна лететь более чем вдвое дальше, более чем на 930 км.

Издание предполагает, что ракета создавалась в одинаковых массогабаритных характеристиках в категории 227-клограммовой авиабомбы Mk82. Вес составляет всего 2 центнера, из которых 45 кг приходятся на боевую часть. Она также имеет турбореактивный двигатель, благодаря которому способна держать высокую дозвуковую скорость, что в сочетании с малыми размерами и корпусом, делает ее перехват крайне трудным.

Что касается наведения, то у ракеты стандартная комбинации инерционной системы и GPS, что обеспечивает найденная антенна. При этом, производитель заявляет, что у ракеты есть опция автономной визуальной навигации.

Напомним, ранее бельгийский ракетный завод Thales Belgium намерен уже с 2028 года выпускать ежегодно не менее ста тысяч ракет, которые "были разработаны, чтобы помочь Украине сбивать российские дроны". Речь идет о так называемых "малых", 70-мм управляемых ракетах FZ275 LGR с боевой частью, наполненной тысячами стальных шариков.

Как сообщает OBOZ.UA, спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что шведские истребители JAS 39 Gripen не изменят в краткосрочной перспективе ситуацию на фронте. Единственным эффективным способом сдержать российскую боевую авиацию могут стать ракеты Meteor на борту вышеупомянутых истребителей.

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