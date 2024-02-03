Украина получила от Эстонии противотанковые ракеты Javelin

Эстония передала Украине новый пакет военной помощи на сумму 80 млн евро, в который, в частности, вошли противотанковые ракеты Javelin. Также среди переданного вооружения – пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия и водолазное оборудование.

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О передаче очередного пакета 3 февраля сообщило минобороны Эстонии. Как говорится в сообщении, Украина уже получила его.

"Пакет помощи Эстонии, включая Javelin, добрался до Украины, чтобы помочь ей бороться за свободу. Эстония пообещала 0,25% ВВП на военную помощь Украине. Долгосрочное обязательство свободного мира привело бы к победе Украины. Это решающее время. Нам нужно сосредоточиться", – призвали в ведомстве.

Как сообщает пресс-служба эстонского минобороны, в пакет помощи вошли Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различная техника, водолазное оборудование.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что очередной пакет помощи уже используется ВСУ.

"Последние события в Европе показывают, что поставки столь необходимых ракет и другой военной помощи Украине будут продолжаться в больших масштабах, и этим мы вместе с нашими союзниками даем четкий сигнал Кремлю, что будем продолжать поддерживать Украину до победного конца", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в эстонском Генштабе заявили, что РФ не имеет прогресса на фронте в Украине, хотя и сохраняет инициативу в наземных операциях. Армия агрессора далека от достижения своих военных целей, в то время как Украина продолжает проводить успешные атаки на объекты противника в глубоком тылу.

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