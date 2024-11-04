Украина получила от Литвы 230 портативных миноискателей и пикапов для мобильных групп. Фото и видео

Литва в рамках гуманитарной миссии по разминированию передала Украине 230 пикапов для мобильных огневых групп противовоздушной обороны и 230 единиц портативных миноискателей. Техника уже прибыла в Киев.

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В церемонии передачи, состоявшейся в столице 4 ноября, приняли участие министр обороны Рустем Умеров и его литовский коллега Лауринас Кащюнас. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA.

230 пикапов для мобильных групп украинской ПВО, а также 230 единиц портативных миноискателей получила на баланс Государственная служба транспорта.

Фонд помощи в Литве был создан в сентябре. Первый пакет помощи уже используют украинские силы.

Напомним, 28 сентября Литва объявила о передаче Украине новой партии военной помощи, включающей, в частности, логистическое оборудование, боеприпасы, ноутбуки.

Кроме того, в минобороны страны сообщили, что Литва рассматривает возможность передачи Украине 17 пожарных машин, которые были задержаны в Клайпеде в 2023 году из-за санкций.

Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что в этом году Вильнюс планирует передать Украине помощь еще на 40-50 млн евро.

Как сообщал OBOZ.UA, часть помощи в 40-50 млн евро будет направлена на производство украинских реактивных ракет-дронов "Паляница", которые называли эффективными в применении против врага. Впервые об этом оружии стало известно 24 августа этого года, в День Независимости Украины.

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