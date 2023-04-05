Украина получила полк истребителей Миг-29: генерал пояснил, что изменится на поле боя

Украина могла получить от западных союзников более 30 истребителей Миг-29. Накануне контрнаступления в нашу страну могла поступить и другая боевая авиация.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. "Как минимум, такие поставки позволяют нам восстановить силы по отдельным направлениям, которые были потеряны в результате военных боевых действий", – подчеркнул он.

По словам генерала, исходя из информации из открытых источников, Украина могла получить две эскадрильи или полк истребителей Миг-29 – 24 или 36 самолетов. "Есть еще и словацкая эскадрилья. Те же хорваты нам помогали. Кто-то дает вертолеты, кто-то самолеты", – добавил он.

Как убежден Романенко, усиление авиационной составляющей украинской армии крайне важно, особенно накануне готовящегося контрнаступления ВСУ.

Генерал также обратил внимание на то, что на освоение истребителей Миг-29 украинским летчикам не потребуется много времени, поскольку такая техника для них не является принципиально новой.

"Это не F-16, подготовка на котором даже в самом ускоренном варианте составляет несколько месяцев в зависимости от степени профессионализма нашего летчика", – заметил он.

Генерал также предположил, что поставки истребителей Украине могли быть приурочены к контрнаступлению. "Потому что для проведения контрнаступательных операций очень важно применение авиации. Необходимо много беспилотной авиации – разных типов и возможностей, а также пилотируемой. Потому что действия на степных просторах юга нашей страны обязательно требуют прикрытия с неба авиацией", – пояснил он.

Полную версию интервью с Игорем Романенко скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, Польша предоставила Украине истребители Миг-29. Это первая часть подобной помощи. Вторая часть будет обсуждаться во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, запланированного на 5 апреля.