Украина получит четыре танка Leopard 2 от Испании уже на следующей неделе: подробности

Испания отправила в Украину последние четыре танка Leopard 2A4 из обещанных. Они будут отправляться по морю в Польшу и, как ожидается, могут прибыть в Украину уже на следующей неделе.

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Кроме танков, испанское правительство передает десять бронетранспортеров, а также бронированные вездеходы, легкие грузовики, машины скорой помощи, полевой госпиталь и крупнокалиберные боеприпасы. Об этом сообщило издание Europa Press.

Во вторник, 19 июля, министерша обороны Испании Маргарита Роблес после видеоконференции с министрами обороны стран, входящими в Контактную группу по обороне Украины ("Рамштайн"), заявила об отправке последних четырех танков Leopard 2A4, которые эта страна обязалась передать украинской армии. Транспортировать их будут по морю до Польши, а оттуда в Украину они направятся по суше. На территории Польши, как ожидается, военная помощь Испании Украине окажется уже 23 июля.

Кроме танков Испания передала Украине новую партию легкого вооружения и крупнокалиберных боеприпасов.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила во вторник об отправке в Украину последних четырех еще не доставленных танков Leopard, а также о новой партии легкого вооружения и крупнокалиберных боеприпасов. Также в Украину отправляется десять бронетранспортеров и несколько бронированных вездеходов, легких грузовиков и машин скорой помощи. Перед отправкой они прошли капитальный ремонт.

Роблес отметила, что встреча в формате Рамштайн "укрепляет идею единства союзников и партнеров, которым удалось проанализировать последние события в конфликте и согласовать механизмы для эффективного удовлетворения важнейших потребностей Украины в решающий момент".

Также министр обороны Испании добавила, что Украине передается усиленный полевой госпиталь с возможностями экстренной хирургии, необходимыми послеоперационными помещениями, аптекой, стерилизацией, лабораторией и двумя модулями госпитализации.

Госпиталь покинул территорию Испании во вторник, 19 июля. Накануне, 18 июля, в Украину вернулись украинские медики и работники тылового обеспечения, которые в течение двух недель проходили интенсивную подготовку в Сарагосе – и теперь "способны развернуть, настроить и управлять этим госпиталем в зоне конфликта".

Роблес отметила актуальность учебного координационного центра в Толедо, где проходят подготовку военнослужащие, и вновь подтвердила приверженность Испании поддержке Украины в ее стремлении к "полному, справедливому и крепкому миру".

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле Испания отправила в Украину шесть танков Leopard 2A, в мае – передала еще четыре танка и партию бронетранспортеров M-113.

А в начале июля в испанском правительстве объявили, что Испания выделит Украине новый пакет помощи на сумму 55 млн. евро для финансирования предприятий, а также обеспечение украинских школ экологически чистыми энергосистемами.

13 июля Испания объявила, что присоединится к декларации G7 о гарантиях безопасности Украины.