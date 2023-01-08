Украина получит от США ракеты Zuni: в чем сложность и ''тайна'' этого вооружения

В рамках нового пакета военной помощи от США Украина впервые получит ракеты Zuni. Пока остается непонятным, как именно это вооружение будет адаптировано к применению украинской авиацией.

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В общей сложности Штаты передали Вооруженным силам Украины 4 тысячи единиц Zuni. Об этом сообщает Defence Express.

По словам помощника министра обороны США Лори К. Купера, украинские инженеры могут приспособит военную технику для применения этих ракет. В то же время в Пентагоне о ракетах Zuni были довольно немногословны. Однако там отметили, что передача ракет Zuni – это попытка помочь сделать существующий парк самолетов максимально эффективным. Также в Пентагоне заметили, что эта ракета усилит как самолеты, так и вертолеты.

По своих техническим характеристикам Zuni представляет собой 127-мм неуправляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность". Эксперты отмечают, что это, по сути, почти аналог ракет типа С-13 или С-25.

Ракета Zuni была разработана как модульная система, позволявшая запускать разные типы боеголовок и взрывателей, в том числе и бесконтактного взрывателя, поскольку сначала ракета предназначалась для использования в качестве оружия "воздух-воздух".

Примечательно, что в 2006 году ракета получила модернизацию – новую секцию наведения и управления WGU-58/B, крепившейся к передней части Zuni. В 2009 году ракета успешно прошла испытания как по неподвижным, так и по движущимся целям, а испытательный полет с боевой частью состоялся в сентябре 2010 года.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с дипломатическим советником премьера Италии Франческо Тало призвал Рим как можно быстрее предоставить Украине следующий пакет помощи. Речь идет, в частности, о зенитно-ракетных комплексах SAMP/T.

Ранее сообщалось, что в Польше официально отреагировали на решение США и Германии передать Украину системы американской и немецкой батарей ЗРК Patriot. Там заявили, что это усилит безопасность их страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Германии официально заявило, что передаст Украине системы ПВО Patriot и БМП Marder. Такое решение было принято после телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена. В ходе беседы также была достигнута договоренность о передаче Соединенными Штатами Украине БМП Bradley.