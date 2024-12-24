Украина попросила 'Красный Крест' проверить информацию о 18 пленных бойцах ВСУ на видео с Кадыровым

В сети появилось видео, на котором глава российской Чеченской Республики Рамзан Кадырова общается с пленными военнослужащими Вооруженных сил Украины. Украинская сторона обратилась в Международный Комитет Красного Креста, чтобы тот проверил достоверность данных о пребывании 18 наших воинов на территории страны-агрессора.

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Об этом заявил Артур Добросердов – уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Предварительная информация, полученная из этого видео, свидетельствует о высокой вероятности пребывания этих военнопленных на территории Чечни.

Однако Управление уполномоченного совместно с Национальным информационным бюро подтверждает пребывание в плену только части лиц, зафиксированных на видео.

"О 18 защитниках Украины, о которых идет речь в материале, официальное подтверждение через Центральное агентство Международного комитета Красного Креста пока не получено", – говорится в сообщении.

МККК как нейтральный посредник в вооруженных конфликтах имеет международный мандат для решения гуманитарных вопросов, поэтому Украина продолжает тесное сотрудничество с ними в этом направлении, отметил уполномоченный.

Напомним, что после атаки дронов на Грозный Кадыров заявил, что российские объекты от ударов должны защищать украинские пленные. Их приспешник Путина предложил ставить на крыши зданий как живой щит.

Тогда же глава Чечни опубликовал в сети видео своей встречи с пленными солдатами ВСУ, которых удерживают в Грозном.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 декабря уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу на территории Беларуси с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой. Они обменялись посылками и письмами для военнопленных.

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