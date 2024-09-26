Украина предлагает Формулу мира, Россия – новые ядерные угрозы, – Сибига

Украина предлагает четкий путь завершения начатой Россией войны – Формулу мира, а в ответ получает от Москвы ядерные угрозы. Кремль использует очень опасную и безответственную риторику, целью которой – запугать мир.

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Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на министерской встрече стран G20 в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в среду, 25 сентября, передает Укринформ. Он призвал глав внешнеполитических ведомств государств-союзников занять жесткую позицию в отношении ядерных угроз РФ.

Глава МИД подчеркнул, что недопустимо, когда постоянный член Совбеза ООН и ядерное государство угрожает миру оружием массового уничтожения.

"Единственная причина, почему Путин снова начал говорить о ядерном оружии, состоит в том, что он пытается всех нас запугать. Но в предыдущие несколько лет мы уже неоднократно доказывали, что страх – это не решение", – сказал он.

Сибига подчеркнул, что нельзя позволить Москве пугать всех ядерным оружием и разрушать международные правила.

"Это ядерный шантаж и террор. Это нельзя терпеть", – подчеркнул министр.

Глава министерства иностранных дел призвал пригласить Украину на саммит G20 в Рио-де-Жанейро 19 ноября.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Россия намерена совершить атаки на три украинских атомных электростанции (АЭС). Он отметил опасность, которую представляет агрессия РФ, подчеркнув, что российский диктатор нарушает международные нормы и правила.

Сибига также говорил о том, что у украинской разведки есть данные о том, что РФ готовит удары по критическим объектам украинской ядерной энергетики. Возможное поражение создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Россия провалила испытание межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" с ядерной боеголовкой на космодроме "Плесецк" в Архангельской области. Она взорвалась глубоко в шахте, что, вероятно, привело к пожару и уничтожению полигона вокруг.

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