Украина производит собственные РСЗО типа HIMARS и ракеты с дальностью стрельбы 600 км – WP

В Украине уже разработали собственные ракетные системы, подобные американским HIMARS. Также производятся дальнобойные ракеты, способные поражать цели на расстоянии более 600 км.

Об этом сообщил Washington Post. Издание ссылается на слова украинских чиновников.

Так, министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин в прошлом месяце заявил, что Украина развернула ракеты собственного производства с дальностью более 400 миль (более 640 км). О каком именно оружии идет речь, он не уточнил.

По словам других, неназванных изданием, официальных лиц, в Украине также разрабатываются системы противовоздушной обороны и высокоточные ракеты, похожие на американские HIMARS.

Однако высокотехнологичные системы, которые нужны ВСУ для отпора российским захватчикам, до сих пор не производятся в Украине.

"Чтобы освоить такое производство, чтобы такое производство построить, нужно десятилетие", — утверждает заместитель генерального директора компании "Украинская бронетехника" Максим Поливяный.

Напомним, ранее Александр Камышин рассказал, сколько и каких дронов планирует изготовить Украина в 2024 году. Он уточнил, что президент, пообещав производство миллиона беспилотников, имел в виду только FPV-дроны.

По словам Камышина, кроме них в этом году должно быть изготовлено более тысячи БПЛА с дальностью полета более 1000 километров и более 10 тысяч ударных дронов средней дальности.

Как сообщал OBOZ.UA, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что возможности Украины в производстве дронов-камикадзе уже ничем не уступают России. В 2024 году наша страна догнала РФ по количеству производства беспилотников вроде иранских Shahed-131 и Shahed-136.

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