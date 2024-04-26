Украина просила у Греции средства ПВО, но получила отказ: премьер Мицотакис озвучил причину

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил, что Украина просила страну передает ей системы противовоздушной обороны Patriot и С-300. Однако Афины не смогут передать Киеву эти средства ППО, поскольку они являются "критически важными" для защиты воздушного пространства самой Греции.

Премьер уточнил, что, несмотря на просьбу, Греция не собирается поставлять Украине ни С-300, ни Patriot. Об этом пишет издание Iefimerida.

"Системы ПВО, о которых вы упомянули, являются критически важными системами для защиты воздушного пространства Греции и не будут переданы Украине", – подчеркнул Мицотакис.

Премьер отметил, что Греция "поддерживала Украину разными способами, в том числе оборонными материалами". Однако с самого начала страна заявила, что не может избавиться от вооружений, которые имеют "решающее значение для собственного оборонного потенциала".

"У нас есть излишки оборудований, которыми мы можем поддержать Украину, мы это сделали, и я считаю, что это правильный выбор. И по мере того, как мы сможем найти такое оборудование, мы будем продолжать это делать", – добавил глава правительства Греции.

Отметим, что издание FT накануне сообщило, что в ЕС и НАТО давят на Грецию и Испанию, чтобы те поделились с Украиной системами ПВО. Обе страны имеют более десятка Patriot, помимо других систем, но в таком количестве ПВО Мадрид и Афины не нуждаются.

Греческие СМИ писали, что страна раздумывает над передачей Киеву Patriot, однако при условии предоставления ей"гарантий" США относительно угрозы со стороны Турции и пакета финансовой компенсации.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники взяли на себя конкретные обязательства поставить Киеву больше систем ПВО. По его словам, НАТО ведет переговоры по этому вопросу с "некоторыми конкретными странами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!