Украина развертывает роботизированные подразделения в составе боевых бригад ВСУ: Умеров объяснил, что это даст

В Министерстве обороны Украины заявили, что запускают проект, призванный масштабировать военное применение беспилотных наземных комплексов. На линии столкновения разворачивают полноценные роботизированные подразделения в составе боевых бригад Вооруженных Сил.

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"Внедряем в Силах обороны инновационные технологии для сохранения наших воинов. Минобороны запускает проект, который позволит масштабировать применение беспилотных наземных комплексов в армии", – сообщил 5 февраля министр обороны Рустем Умеров в своем Facebook.

По его словам, Украина увеличивает объемы производства роботизированных систем и разворачивает полноценные роботизированные подразделения в составе боевых бригад ВСУ на линии фронта.

Проект основан на опыте испытаний, которые проводились с лета 2024 в сотрудничестве с украинскими защитниками.

Доказано, что беспилотные наземные комплексы способны выполнять ряд боевых задач:

– реализовывать наступательные и оборонные операции;

– осуществлять логистическое обеспечение подразделений;

– проводить эвакуацию раненых с поля боя;

– минировать и разминировать территории.

Для создания роботизированных подразделений учтен опыт бригад, применяющих такие системы на поле боя, рассказал Умеров.

Он добавил: очень важно, что основными поставщиками таких роботизированных комплексов являются ведущие отечественные компании.

Украинские производители адаптировали свои изделия к условиям современной войны и рекомендациям боевых подразделений.

"Продолжаем превращение ВСУ в современную армию, имеющую технологическое преимущество над врагом. Наша цель – создать войско, где инновационные технологии помогают выполнять самые опасные задачи, сохраняя жизнь наших защитников", – заявил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре к эксплуатации в ВСУ допустили бесшумный роботизированный комплекс CRAB-LS. Он предназначен для выполнения задач логистического обеспечения, а также для установки боевых модулей.

Напомним также, в конце 2024 года на Харьковском направлении в районе села Липцы Силы обороны Украины провели перву наземную атаку с применением исключительно беспилотных роботизированных систем. "Роботы" выполнили минирование и разминирование позиций, а также были оснащены пулеметами. В результате позиции врага были уничтожены.

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