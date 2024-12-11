Украина согласилась отдать Москве российских агентов, но та не спешит их забирать: всплыли подробности

Украина заявила о готовности вернуть в Россию осужденных российских агентов, которые сотрудничали с Кремлем. Однако российская сторона не торопится принять своих граждан, оставляя их в неопределенности, даже несмотря на их официальные обращения и желание вернуться.

Видео дня

Об этом сообщает проект "Хочу жить". Там обратили внимание на слова Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая заявила, что российских агентов нужно забирать в Россию.

"Мы должны сделать все возможное для возвращения [в Россию] тех, кто себя считает соотечественником по [русской] культуре, своим историческим [российским] корням, взглядами, системой ценностей. Это очень важно", - сказала она.

На практике эти слова не подтверждаются реальными действиями. Украинская сторона продолжает призывать к обмену, но Россия игнорирует предложения.

Отмечается, что Украина активно поддерживает идею передачи осужденных агентов РФ в рамках проекта "Хочу к своим", который предусматривает обмен.

По состоянию на 11 декабря 2024 года, на сайте проекта зарегистрировано 273 профиля лиц, которые выразили желание уехать в Россию. Они разделяют ценности, описанные Москальковой, и стремятся вернуться на родину.

Несмотря на громкие заявления о поддержке своих "соотечественников", Кремль игнорирует просьбу, заставляя агентов оставаться в тюрьмах. Некоторые из них ожидают выезд годами, но российская сторона почему-то не спешит их забирать.

Напомним, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) отреагировали на заявление омбудсменки РФ Татьяны Москальковой, которая обвинила Украину в срыве обменов и обнародовала список из якобы 630 пленных украинцев в штаб-квартире. со списке Москальковой уже обменяли, а 14 являются гражданскими, которых по нормам международного права нельзя менять на оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Москалькова обвинила Украину в срыве обменов пленными и опубликовала список 630 украинских пленных. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг это заявление и подчеркнул, что Украина готова унести всех своих граждан из плена.

В начале ноября Лубинец и Москалькова провели встречу в Беларуси, где присутствовали во время мероприятий по репатриации тел погибших и обменялись списками военнопленных и письмами от близких. После встречи Лубинец заявил, что взаимодействует с Москальковой только для решения гуманитарных вопросов, возвращения домой украинцев и получения информации о них в России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!