Украина создала и 'чрезвычайно успешно' испытала первую собственную баллистическую ракету: Бадрак рассказал подробности

Украина создала собственную баллистическую ракету, которая уже успела уничтожить российский командный пункт. Успешное испытание вооружения состоялось в середине мая, тогда оно преодолело расстояние в 300 км.

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Об этом рассказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак сообщает "Эспресо". Он добавил, что теперь запускается серийное производство соответствующего оружия.

"Насколько мне известно, в середине мая состоялись испытания, которые оценивают как чрезвычайно успешные – почти 300 км преодолела ракета и уничтожила российский командный пункт, и очень важно, что это боевое использование", – пояснил эксперт.

По его словам, новая ракетная программа стартовала еще в мае 2022 года, однако Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности реализовало ее слишком слабо. В июле того же года прошли первые испытания, которые оказались успешными. Позже президент Владимир Зеленский заговорил именно о возможности создания баллистической ракеты и доведения его до конца.

Бадрак отметил, что с июля 2024 года было правильно сделано администрирование этой ракетной программы.

"Появился профильный заместитель министра обороны – генерал Клочко, который организовал всю эту программу до сегодняшнего дня. В Минобороны появилось Главное управление сопровождения ракетной программы. Я считаю, что куратора удачно выбрали и то, что программа отделена от других программ, что у каждого ракетного комплекса и ракетной номенклатуры есть свой куратор и свой руководитель, – это позитив", – подчеркнул эксперт.

Что касается серийного производства, то говорят, что в рамках этой программы достаточно слаженно происходит работа Министерства обороны и Минстратегпрома.

"Я не знаю, сколько ракет можно ожидать за месяц, за год, – думаю, что будет наращиваться очень мощно. Боеголовка этой ракеты – за 400 кг и это очень мощный арсенал. Для сравнения – новая американская баллистическая ракета – это всего 91 кг. Видно, что у нас это будет мощное оружие. Я надеюсь, что мы будем двигаться дальше, главное – масштабировать быстро и очень логично", – резюмировал Бадрак.

Напомним, ранее министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщал, что только в течение 2024 года производство крылатых ракет выросло в 8 раз по сравнению с 2023 годом.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что Украина продолжает переговоры с Германией относительно возможного предоставления крылатых ракет Taurus. Однако по итогам договоренностей с канцлером Германии Фридрихом Мерцом некоторые вопросы не будут освещать публично.

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