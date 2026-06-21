Украина создала РФ серьезные проблемы, с которыми сама боролась с начала войны – Missile Matters

Массированный налёт украинских дальнобойных дронов-камикадзе на территорию России показывает, что Кремль сталкивается с той же проблемой, которую до сих пор не может решить Украина. Речь идёт в основном о нехватке боекомплекта для средств ПВО.

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Об этом пишет немецкий военный аналитик Фабиан Гоффман на портале Missile Matters. По его словам, российские проблемы с нехваткой боекомплекта для систем ПВО возникли после последнего налета дронов на Москву.

В чём проблема

Гоффман пояснил, что удару по российской столице предшествовали месяцы систематических атак на российские средства ПВО, которые ослабили воздушную оборону Москвы.

"Наибольшие потери понесли радары. В период с марта по май Генеральный штаб Украины сообщал о повреждении 24 радиолокационных систем только в оккупированном Крыму. В апреле были поражены еще 25 систем ПВО, причем радары вновь составили наибольшую категорию потерь, наряду с системами "Тор", "Бук", "Оса" и "Панцирь", – отметил он.

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Кроме того, по данным аналитика, в результате атак вблизи Севастополя, Евпатории и Дальнего были уничтожены компоненты тяжелых ЗРК С-400 "Триумф" и С-300В, в частности радары и пусковые установки.

В то же время в СБУ заявляли, что спецназовцы "Альфы" в прошлом году лишили РФ примерно половины парка зенитно-пушечных комплексов "Панцирь". В любом случае, по словам Гоффмана, подтвердить эту цифру невозможно, но в целом она соответствует 45 комплексам, уничтоженным с 2022 года. Поэтому оставшиеся системы ПВО Кремль распределяет по всей территории России, поскольку география ударов ВСУ постоянно расширяется.

Нехватка боекомплекта

Гоффман пишет, что если раньше нехваткой боекомплекта для ЗРК беспокоился Киев, то сейчас эта проблема еще серьезнее затронула Москву. Он отметил, что первые сообщения о нехватке ракет для российской ПВО появились в ноябре прошлого года, когда наземные пусковые установки "Оса-АКМ" зенитчики заряжали устаревшими морскими ракетами 9М33М, а на самоходных комплексах "Бук" было всего по паре ракет

"Анализ Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) пришел к выводу, что Россия расходует больше ракет-перехватчиков для ПВО, чем производит. В апреле этого года признаки беспокойства стали ещё более заметными, когда российские военные блогеры сообщили о серьёзной нехватке ракет для противовоздушной обороны, особенно для систем "Панцирь", – напомнил Гоффман.

Это происходило на фоне того, что Россия поддерживала и расширяла плотность ПВО/ПРО вокруг Москвы всеми возможными средствами, что, по мнению Гоффмана, дополнительно истощило резервный боезапас. В частности, по словам аналитика, Россия перепрофилировала большое количество боекомплекта для ЗРК в ракеты "земля-земля" для атак по Украине, а производить новые Кремлю будет сложно из-за санкций и ликвидации обходных путей поставок.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди опубликовал символическое фото и прокомментировал результаты операции. По словам военного, в течение последнего месяца украинские силы уже в третий раз нанесли массированный удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. После серии ударов на заводе на юго-востоке российской столицы вспыхнули как минимум два резервуара.

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