Украина третий раз ударит по Керченскому мосту без оружия США и Starlink: интервью с Заблоцким

В Военно-морских Силах анонсировали третий удар по Керченскому мосту. Несмотря на остановку военной помощи США и предоставление разведданных, это вполне возможно, ведь для подобной операции Украина может использовать средства поражения отечественного производства, а также помощь других западных союзников. Если будет отключен Starlink, украинские защитники будут использовать дублирующие каналы связи.

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Может ли страна-агрессор Россия предпринять более активные действия в Черном море? Нет, потому что нет достаточного потенциала. Если бы новый глава Белого дома не был благосклонен к Кремлю, уже через год-полтора российская армия окончательно бы "сдулась". В нынешних условиях этого придется ждать чуть больше, но результат будет именно таковым.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

– Командующий Военно-морскими Силами Вооруженных сил Украины, вице-адмирал Алексей Неежпапа заявил, что Украина готовится к третьему удару по Крымскому мосту. По вашим оценкам, насколько это реально, учитывая прекращение помощи США и обмен разведданными с Украиной?

– Те виды боеприпасов, которыми мы собираемся уничтожать Керченский мост, никак не зависят от Соединенных Штатов. Если там будут задействованы Starlink… Но там уже есть дублирующие системы. В таких случаях мы заранее подготавливаем дублирующие версии, дублирующие каналы связи. А боеприпасы здесь полностью наши, отечественные, специальной разработки. Если речь идет о беспилотных подводных системах, то это украинская разработка.

Если Штатам нужны разведданные, пусть разведывают, пусть смотрят, как мы воюем, как надо воевать. Пусть у нас учатся, а не учат нас, что нам делать и куда нам идти. Мы сами можем это сделать.

– Мы знаем, что враг все время пытается защитить это сооружение, этот мост. Знаете ли вы, какое состояние защиты сегодня? Насколько это серьезное препятствие для успешной атаки на мост?

– Если говорить честно, то враг постоянно там что-то делает – в большей степени в пропагандистском, чем в реальном смысле. Ведь все, что было возможно, он уже сделал: и техническую защиту, и ПВО, и с моря, и с суши. Но ведь мы видим, что цели все равно поражаются.

Когда было нужно, мы дважды тяжело повредили Керченский мост. Во время второй атаки вместо пяти дронов "Малыш" в обширной версии дошли всего две, три отвлеклись на другие цели и не смогли принять участие в ударе по мосту.

Я не могу отказать в креативности тем, кто планирует подобные операции. Они знают, что делают, знают, как учитывать все, в частности, фактор неожиданности. Когда Алексей Неижпапа об этом говорит, он знает, о чем говорит, он разбирается в этом деле. Тем более, что в составе Военно-морской Сил создали специальное подразделение, занимающееся беспилотными системами. У них на вооружении есть разные типы надводных и подводных систем.

Подобные удары планируются заранее и используют разные факторы. По классике жанра это комплексные удары. То есть они одновременно наносят удары с воздуха, с моря, с суши. Возможны еще какие-то диверсионные акты. Здесь противник не знает, к чему готовиться, и мы пользуемся этим.

– Как вы оцениваете текущую ситуацию в Черном море и текущие угрозы с точки зрения того, что мы не получаем разведданную и военную помощь США?

– Я бы не преувеличивал проблему того, что мы не получаем. Мы получаем. Для нас наиболее важной была информация о том, что происходит в глубоких тылах, в частности, для оценки последствий наших ударов. Будем чуть позже получать эту информацию. Она все равно будет известна.

Что касается Черного моря, то у нас есть дублирующие каналы и партнерские отношения с разведками в этом регионе. Следовательно, не всегда и не все могут контролировать американцы. Это преувеличение. Конечно, без них будет немного сложнее, но это не катастрофа.

– Допускаете ли вы, что в ситуации, которая сложилась, когда США фактически поддерживают Россию, враг может прибегнуть к каким-то активным действиям именно с использованием возможностей своего флота? Существенных ли возможностей у него нет?

– Враг не прибегнет к этому, потому что потенциал у него исчерпан. Война разрешается на суше, это не морская война. Море здесь вспомогательный фактор, хотя для нас это один из важных факторов, связанных с внешней торговлей, с выходом на внешние рынки, благодаря чему мы получаем валюту, держим на плаву нашу экономику. То есть, для нас это важно.

В то же время, все решается на земле. Там, где ногой стоит наш солдат, враг не пройдет. Соответственно, там, где мы добьемся цели, это уже наша победа.

Десантных кораблей в России уже вдвое меньше. Оставшиеся они хоронят. Потому что, во-первых, неизвестно, будет ли у них флот на Черном море; во-вторых, неизвестно, когда они смогут построить такое количество десантных кораблей, ведь кораблестроительная промышленность в России далеко не в лучшем состоянии.

Флот может стрелять "Калибрами", но мы их сбиваем и без американской помощи. Наступать на суше они не могут, у них нет такой армии. Бронетехники у них тоже нет, они потеряли почти 4 тысячи танков, то есть две трети от того, что у них было в начале вторжения.

Удар по Европе, Сувалкский коридор, Польша, страны Балтии? Такие версии только для наивных людей. Как говорил известный герой "Свадьба в Малиновке", "у пана атамана нет золотого запаса". Нет в России достаточно сил и потенциала. Но они рассчитывают, что будет пауза, что с РФ снимут санкции и что они смогут отстроить армию.

Так что большой проблемы я бы из этого делать не стал. Конечно, если бы не этот финт Трампа, возможно, через год-полтора Россия сдулась бы окончательно, у них бы не было сил и средств. Сейчас понадобится немного больше времени. Но Трамп не вечен. Он пришел на четыре года, и я думаю, что до конца он не досидится.