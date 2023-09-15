Украина удерживает инициативу в войне и оттесняет Россию назад, – начштаба обороны Британии

Украина удерживает инициативу в развязанной Россией войне и оттесняет страну-агрессора назад. ВСУ добиваются прогресса в контрнаступлении.

Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин. Он активно участвует в консультировании главнокомандующего Украины Валерия Залужного, сообщает The Guardian.

"Украина продолжает удерживать инициативу, она оттесняет Россию назад. На севере они держат и закрепляют там российские силы, а на юге они продвигаются на расстояние от 10 до 20 км", – заявил Радакин в краткой оценке текущего состояния боевых действий на ярмарке вооружений DSEI в Лондоне.

Он добавил, что медленный прогресс Украины в контрнаступлении не может быть измерен предсказуемым графиком.

"Идея о том, что война – это чисто и аккуратно, и ее можно планировать и предсказывать в n-ной степени, – это абсурд", – добавил Радакин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В Клещеевке и Андреевке наши защитники имеют частичный успех.

Воины Сил обороны Украины метр за метром продвигаются в районе Роботиного на Запорожском направлении. Войска России больше года строили там оборону и это усложняет движение украинских бойцов. Кроме того, российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, однако безуспешно.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине важно не делать паузу в контрнаступлении, чтобы освободить все свои территории от российской оккупации. Для этого Силам обороны необходимо дальнобойное вооружение и превосходство россиян в небе.

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