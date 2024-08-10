'Украина умеет возвращать справедливость': Зеленский рассказал о мерах по вытеснению войны на территорию агрессора. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые борются за нашу независимость. Он отметил, что Украина умеет возвращать справедливость.

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Президент также анонсировал решение, которое укрепит украинскую духовную независимость. Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения в субботу, 10 августа.

"Прежде всего, отмечу за эту неделю всех наших воинов – боевые бригады, которые действительно результативно защищают наше государство и уничтожают оккупанта. Весь фронт мы не оставляем без внимания. Каждое направление, все точки боевых столкновений. Сумщина, Харьковщина, все направления в Донецкой области, в частности наиболее жесткие – Покровское, Торецкое, Краматорское, – и юг нашего государства. Везде есть за что поблагодарить украинских воинов", – сказал он.

Президент особо отметил 47-ю и 110-ю отдельные механизированные бригады на Покровском направлении, а также 1-й отдельный штурмовой батальон, 35-ю отдельную бригаду морской пехоты, 54-ю отдельную механизированную бригаду, 57-ю и 59-ю отдельные. бригады, 77-ю отдельную аэромобильную бригаду и 100-ю отдельную механизированную бригаду. Отдельную благодарность он выразил специальным подразделениям ГУР за действия в Южном направлении.

Зеленский также рассказал о мерах по вытеснению войны на территорию агрессора.

"Сегодня несколько раз уже докладывал Главком Сырский – о фронте и наших действиях и вытеснении войны на территорию агрессора. Благодарю каждого нашего подразделения Сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно – давление на агрессора", – сказал он.

Президент также выразил благодарность международным партнерам за санкции против России и лиц, связанных с ней.

"Еженедельно это должно ощущаться – что санкции действительно работают и каждый, кто пытается их обойти, получает ответ мира. Мы готовим новые решения, которые ограничат российское государство", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил новые оборонные пакеты для Украины, в частности американский пакет, включающий ракеты для FIM-92 Stinger, снаряды для M142 HIMARS и артиллерию калибра 155 мм. Зеленский также выразил надежду на принятие решений по дальнобойности от Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, которые приблизят справедливый мир.

Кроме того, президент отметил важность укрепления украинской духовной независимости.

"Я провел только совещание – подготовительное, о решении, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость. Мы должны лишить Москву последних возможностей ущемлять свободу украинцев. И решения для этого должны быть полностью эффективными – действительно работающими. Мы их обеспечим", – резюмировал он.

Напомним, в пятницу, 9 августа, Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 125 млн. долларов. В него, среди прочего, войдут ракеты Stinger и боеприпасы для артиллерии.

Как сообщал OBOZ.UA, Комиссия по вопросам национальной оборонной стратегии Конгресса США поддержала расширение помощи Украине, а также более свободное использование оружия против Российской Федерации. Члены Комиссии уверены, что выгоду от этого получит и сам Вашингтон – ведь если Москва добьется успеха в войне, Россия и Китай могут начать синхронное давление на Америку, чего Штаты физически не выдержат.

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