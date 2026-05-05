Украина усиливает оборону на границе с непризнанным Приднестровьем: что известно

Из-за возможных угроз Украинские военные усиливают оборону возле непризнанного Приднестровья (Молдова). В этом районе строят укрепления и проверяют готовность подразделений.

Это делается из-за потенциальных рисков, а также из-за присутствия там российского военного контингента. Об этом сообщает OSINT-проект DeepState.

"Основная цель этих мероприятий – повысить устойчивость обороны на юго-западном направлении и гарантировать, что Силы обороны будут готовы к любому развитию событий. Украинское командование подчеркивает: ситуация находится под контролем, но подготовка ведется на опережение", – отметили в DeepState.

В регионе активно строят многоуровневую систему укреплений. Параллельно устанавливают инженерные заграждения и прокладывают рокадные дороги. Такие пути нужны, чтобы военные могли быстро передвигаться и перебрасывать силы при необходимости.

Отдельно проверяют готовность подразделений. Командование оценивает обеспечение военных, их укомплектованность, состояние укреплений и способность выполнять задачи, если ситуация обострится.

Также внимание уделяют медицине: проверяют готовность больниц и системы эвакуации к возможному увеличению количества раненых.

Напомним, роль Украины в сфере безопасности стала ключевым фактором для поиска политического решения конфликта в Приднестровье. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что сдерживание российских войск создает условия для переговоров и продвижения плана реинтеграции. Параллельно Кишинев активизировал консультации с Европейским Союзом относительно будущего региона.

Также OBOZ.UA сообщал, по словам главы ОП Кирилла Буданова, Украина внимательно следит за ситуацией в Приднестровье, где Россия пытается усилить свое военное присутствие. При этом сценарий взятия региона под контроль без боевых маловероятен.

