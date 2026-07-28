"Украина уже имеет четкое понимание, что и как делать": авиаэксперт заявил, что россиян ждет тяжелая зима

Украинские власти предупреждают граждан об угрозе усиления атак противника на инфраструктуру нашей страны зимой. Однако и самим россиянам следует понимать, что предстоящая зима будет не менее сложной и для них. Более того, Украина, в отличие от РФ, уже четко понимает, что и как ей нужно делать как в плане защиты от ударов противника, так и в отношении ответных атак.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский. По его словам, наш главный ориентир – это укрепление собственной независимости и внутренних оборонных возможностей.

Важно также активное взаимодействие с теми партнерами, которые, так же как и мы, осознают серьезность угрозы и действуют прагматично.

Что будет дальше

С приближением осени и зимы оценка угрозы в значительной степени зависит от изменения погодных условий, которые напрямую влияют на эффективность средств обнаружения. Низкая облачность, туманы и осадки значительно затрудняют работу визуальных и оптических каналов наблюдения, которыми пользуются, в частности, мобильные огневые группы, объясняет Храпчинский.

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"Именно поэтому мы вновь возвращаемся к острой необходимости в разнообразных датчиках и классических радиолокационных станциях (РЛС). Только развитая сеть радаров и радиотехнических средств способна обеспечить круглосуточное обнаружение низколетящих БпЛА и ракет независимо от метеорологических факторов", – подчеркивает авиаэксперт.

Удары по РФ

По словам Храпчинского, Украина имеет возможность эффективно наносить удары по российским аэродромам стратегической авиации. Более того, эта способность системно наращивается за счет украинского ОПК.

В частности, компания Fire Point публично заявила о планах выйти на производственные мощности в более чем 100 000 дронов серии FP-1/2 в год – свыше 8 тысяч единиц в месяц. И это без учета крылатых ракет FP-5, которые уже продемонстрировали успешное боевое применение.

"Такой масштаб способен создать критическую и постоянную нагрузку на российскую военную инфраструктуру и аэродромы стратегической авиации. В то же время главными сдерживающими факторами остаются не сами технологии, а способность государства и партнеров финансово обеспечить такие объемы, систематизированная логистика массированного применения и наличие достаточного количества опытных операторов", – отметил Храпчинский.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 июля ряд российских регионов подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов. Взрывы прогремели в Ростове и Таганроге Ростовской области, а также в Ярославле; БпЛА долетели и до Удмуртии. Среди прочего, были атакованы портовые объекты в Ростове, также сообщается об ударах по железной дороге и нефтебазе "Росрезерва".

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