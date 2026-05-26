Украина уже применяет перехватчики для реактивных 'Шахедов': 'Флеш' рассказал подробности

Украина уже использует специальные перехватчики для борьбы с реактивными дронами типа "Шахед". Только в прошлом месяце украинским защитникам удалось уничтожить несколько таких российских беспилотников.

Об этом в телеэфире рассказал советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он добавил, что враг заметил снижение эффективности обычных "Шахедов" и начал активнее применять их реактивные модификации.

Новые реактивные дроны РФ уже сбивают украинские защитники

"Мы сейчас проектируем и уже не только проектируем, уже у нас есть перехватчики, которые будут активно работать по "Гераням" – три, четыре и пять. И уже наши ребята в прошлом месяце показывали действительно, как это работает, и сбили несколько этаких вот новых "Гераней" четыре-пять российского производства", – рассказал Флеш.

Советник пояснил, что Россия начала активнее применять реактивные модификации дронов из-за снижения эффективности обычных "Шахедов". Речь идет, в частности, о моделях "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5", которые имеют улучшенные характеристики.

По его словам, реактивная "Герань-3" является фактически модернизированным "Шахедом" с реактивным двигателем и дальностью полета около 300 километров. В то же время россияне работают над моделью "Герань-4" с большей боевой частью, дальностью до 800 километров и скоростью от 300 до 500 км/ч, а также продолжают развитие версии "Герань-5".

"Эта "Герань" уже выглядит не как "Шахед", это как дрон-ракета, и там будет скорость где-то 500-700 км/ч. И это для того, чтобы нам создать проблемы для наших ребят и перехватчиков дронов. Но это мы ожидаем", – подчеркнул советник министра обороны.

Напомним, с начала 2026-го Силы обороны Украины получили вдвое больше дронов-перехватчиков, чем за весь 2025 год. Поставки наращивают, поскольку это оружие доказало свою эффективность в борьбе с российскими "Шахедами". Со своей стороны Министерство обороны Украины продолжает системную работу для усиления защиты неба с помощью "малой" ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже до конца года может выйти на способность осуществлять массированные налеты до тысячи ударных дронов по территории России. Тем временем в стране-агрессоре все активнее обсуждают реальность таких сценариев и их возможные последствия.

