Украина в ОБСЕ: мы побеждали на поле боя каждый раз, когда имели достаточно ресурсов

Украина 820-й день противостоит полномасштабному российскому нашествию, показав всему миру свою силу и мужество. После того как планы Москвы взять Киев за три дня, а теперь и Волчанск за два, Россия, наконец, должна принять единственное правильное решение – вывести свои войска с украинской территории за один день.

Об этом заявила временно поверенная по делам Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене. Она также напомнила слова министра Кулебы о том, как наличие необходимого оружия у Сил обороны изменяет ситуацию на фронте.

"820 дней сопротивления Украины является лучшим доказательством того, что вместе мы можем и остановить российскую агрессию, и восстановить верховенство права в Европе. Как недавно заявил министр Кулеба, "за последние несколько лет Украина побеждала на поле боя всякий раз, когда имела достаточно ресурсов. Учитывая это, мы благодарны каждому государству-участнику и каждому лидеру за каждое решение, которое обеспечивает нас всем необходимым вооружением", - сказала она.

По словам Кувшинниковой, "показательным в этом плане пробуксовка наступления россиян на Харьковщине".

"По словам некоторых российских военнопленных, российской оккупационной армии была поставлена задача захватить город Волчанск за два дня. Однако эта попытка длится уже две недели. Таким образом, после провала планов взять Киев за три дня, а теперь и Волчанск за два дня, Россия наконец-то должно принять единственное правильное решение – вывести свои войска с украинской территории за один день", - заявила украинская дипломат.

Кувшинникова подчеркнула, что "это открыло бы реальные перспективы для мира и стабильности в Европе".

Как сообщал OBOZ.UA:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал российские удары по Харькову и Люботину, в результате которых погибли люди. Он отметил необходимость получения дополнительных ЗРК Patriot для защиты украинцев и гражданской инфраструктуры.

В Украину следует пакет военной помощи на 150 млн фунтов стерлингов (более 190 млн долларов), нацеленный на усиление воздушной и морской обороны. Средства выделены из Международного фонда помощи Украине, который финансируют Великобритания, Дания, Эстония, Финляндия и Германия.

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