'Украина в повестке дня': Столтенберг рассказал детали о саммите НАТО в Вильнюсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что вопрос Украины будет на повестке дня во время летнего саммита в Вильнюсе. В частности, члены Альянса планируют согласовать многолетнюю программу для Украины.

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Об этом Столтенберг заявил сегодня на брифинге с премьер-министром Люксембурга.

Так, по словам генсека, эта программа поможет Украине перейти от советских стандартов к современному "натовскому" типу вооружения.

"Я также ожидаю, что на Вильнюсском саммите члены Альянса согласуют многолетнюю программу. Мы будем работать над тем, как помочь Украине перейти от советских стандартов, доктрин оборудования к стандартам и доктринам НАТО, а также обеспечить полную взаимосовместимость с НАТО. Поэтому мы продолжим, и мы встретились на прошлой неделе и обсудили в Рамштайне конкретные требования относительно того, как продолжать оказывать военную поддержку Украине", – отметил генсек.

Кроме того, члены НАТО на летнем саммите намерены обсудить вопросы усиления обороны стран-членов альянса. В частности, речь пойдет об увеличении бюджетов на оборону.

"Так как в более опасном мире мы должны инвестировать больше и лучше в нашу оборону", – подчеркнул он.

Отметим, что саммит стран НАТО должен пройти в Вильнюсе 11-12 июля.

Ранее Столтенберг рассказал, что Украина получила беспрецедентную поддержку от союзников для отражения российской агрессии. Только бронетехники было передано более 1500 единиц.

Напомним, что Столтенберг пообещал поддержку Киеву на пути к вступлению в Альянс. Он заверил, что партнеры будут помогать Киеву вступить в Альянс так быстро, как это будет возможно.