Украина вернула еще 140 погибших защитников

Украина 26 апреля вернула тела еще 140 павших в боях с российскими оккупантами воинов. Большинство из них свой последний бой приняли на Донетчине.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. После идентификации останки воинов передадут родным для достойного захоронения.

Подавляющее большинство защитников, которые 26 апреля возвращаются с поля боя на щите, погибли в боях Донецкой области.

"В частности, удалось репатриировать 112 тел военнослужащих, воевавших на Донецком направлении, 20 воинов, павших на Луганском направлении, 5 тел Защитников с Сумского направления, 2 воина, которые погибли на Запорожском направлении и одного с Херсонского направления", – говорится в сообщении.

В Координационном штабе перечислили всех причастных к возвращению тел воинов. Репатриация стала возможной благодаря совместным усилиям и взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины, другими структурами сектора безопасности и обороны Украины. Отдельную благодарность за содействие в штабе выразили Международному комитету Красного Креста.

"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела наших Защитников передадут семьям для достойного захоронения", – резюмировали в Координационном штабе.

Напомним, на днях омбудсмен сказал, скольких людей считают пропавшими без вести. По словам Дмитрия Лубинца, неизвестной остается судьба почти 37 тысяч военных и гражданских, включая детей. По крайней мере, именно такое количество украинцев имеет статус без вести пропавших. Реальное же количество может быть значительно больше.

Государство, подчеркнул Уполномоченный ВРУ по правам человека, прилагает все усилия для того, чтобы найти и вернуть домой каждого украинца.