'Украина работает, чтобы найти и вернуть': омбудсмен сказал, сколько людей считаются пропавшими без вести

В Украине почти 37 тысяч человек считаются пропавшими без вести. В их числе дети, гражданские и военные.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, реальное количество может быть больше.

Омбудсмен подчеркнул, что Россия похищает гражданских украинцев еще с 2014 года. Однако с началом полномасштабного вторжения ситуация значительно обострилась. Домой удалось вернуть только 147 гражданских заложников.

По словам Лубинца, Украина верифицировала около 1700 человек, которых незаконно задержала страна-агрессор (это люди, верифицированы МККК и другим способом).

"По инициативе нашего института Украина создала Международную платформу за освобождение незаконно задержанных РФ гражданских лиц", – отметил омбудсмен.

Среди других направлений работы на международное сообщество, чтобы освободить гражданских Офис омбудсмена, в частности отмечает важность предоставления доступа МККК к местам содержания гражданских. Кроме того, создаются рабочие группы стран для давления на страну-агрессора. Также идет работа по открытию гуманитарного коридора для эвакуации гражданского населения. Соответствующие переговоры прошли, в частности, с Турцией.

В то же время, по мнению Лубинца, Россия должна понести ответственность за пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Поэтому Украина отмечает открытие процесса уголовного преследования высшего руководства РФ за похищение гражданских.

В конце марта 2024 года в Национальной полиции сообщили, что более 50 тысяч украинцев пропали без вести. После февраля 2022 года число пропавших в нашей стране увеличилось в четыре раза.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине могут создать поисковые группы , которые будут заниматься поиском пропавших без вести при особых обстоятельствах. Соответствующие изменения одобрил Кабинет Министров.

Гибель некоторых военных, объявленных без вести пропавшими, не зафиксирована на законном уровне, поэтому их родственники не могут подтвердить смерть. Юрист дал совет, что делать в таком случае.

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