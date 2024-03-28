Нацполиция: более 50 тысяч украинцев пропали без вести

Полномасштабная война, развязанная против Украины страна-террористка Россия, изменила масштабы работы по розыску пропавших без вести людей. После февраля 2022 года число, пропавших в нашей стране, увеличилось в четыре раза.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Андрей Небитов в Facebook. Он привел печальные статистические данные.

"На сегодняшний день не разысканными остаются 50 150 человек", – сообщил Небитов.

Он подчеркнул, что каждый из этого списка – это не просто статистическая единица, "это горе, боль и страдание родных и близких людей".

Небитов объяснил, что нагрузка на уголовный розыск увеличилась. Проводить поисковые работы в условиях войны чрезвычайно сложно из-за непредсказуемой ситуации на фронте, массированных российских атак на города и села, миграции населения и временной оккупации территорий. В случае сбор информации и проверка данных усложняются.

"Однако оперативники работают на максимуме и продолжают бороться за каждую человеческую судьбу", –подчеркнул замглавы Нацполиции.

Напомним, в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести. Он содержит данные об украинцах, судьба и местонахождение которых неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA:

По состоянию на 5 октября 2023 года с начала полномасштабного вторжения России в Украину без вести пропали десятки тысяч человек. Официально пропавшими без вести числятся 26 тысяч человек. Среди них 15 тыс. – военные и 11 тыс. – гражданские.

В Украине могут создать поисковые группы , которые будут заниматься поиском пропавших без вести при особых обстоятельствах. Соответствующие изменения одобрил Кабинет Министров.

Гибель некоторых военных, объявленных без вести пропавшими, не зафиксирована на законном уровне, поэтому их родственники не могут подтвердить смерть. Юрист дал совет, что делать в таком случае.

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