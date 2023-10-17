Украина вернула еще одного похищенного Россией ребенка: мальчик уже дома. Фото

Украине удалось вернуть еще одного похищенного страной-террористом Россией ребенка. Мальчик уже находится дома со своими родными.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он также опубликовал фото удачной встречи.

"Украине удалось вернуть еще одного ребенка. Мальчик уже может обнять своих родных", – говорится в сообщении.

Лубинец отметил, что возвращение мальчика произошло в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной задачей этой инициативы является возвращение всех похищенных детей.

В то же время техническим сопровождением занимались работники Офиса омбудсмана.

"Работаем дальше. Вскоре ожидаем положительных результатов!" – отметил Лубинец.

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Напомним, с временно оккупированных территорий нашей страны удалось вернуть еще 19 украинских детей. Это произошло в рамках 12-й спасательной миссии Save Ukraine.

Как писал OBOZ.UA, после полномасштабного вторжения Российская Федерация совершила множество военных преступлений на территории Украины. Один из них – принудительное переселение тысяч украинских детей от четырех месяцев до 17 лет с временно оккупированных территорий в РФ.

Шесть детей, которых депортировал противник, в сентябре 2023 года рассказали свои истории в Гааге. Властям Украины удалось вернуть маленьких украинцев на Родину.

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