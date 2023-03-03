Украина вернула тела еще 17 защитников, погибших в боях с оккупантами

Украина в пятницу, 3 марта, вернула еще 17 тел воинов, погибших в боях с российскими захватчиками. Их передали со временно оккупированных территорий нашей страны.

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Операция состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами. Деталями поделилась пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Имена военнослужащих, которых вскоре вернут их родным для достойного погребения, пресс-служба не назвала.

За все время полномасштабного вторжения из ВОТ удалось вернуть тела 1426 наших защитников.

В ведомстве добавили, что на горячую линию уполномоченного по пропавшим без вести можно позвонить по телефону: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно также лично уполномоченному: (099) 792-01-26. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов заявил, что сейчас у Российской Федерации больше военнопленных, чем у Украины. Большинство людей оккупанты захватили в начале полномасштабного вторжения. Значительную часть – около 40% – составляют гражданские, которых Россия удерживает незаконно.

– С 24 февраля-2022 Украиной возвращены из вражеского плена уже около 2 тысяч человек.

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