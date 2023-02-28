Буданов заявил, что 90% всех военнопленных россияне захватили в первые дни вторжения: сейчас среди заложников много гражданских

У Российской Федерации сейчас больше военнопленных, чем у Украины. Большинство людей оккупанты захватили в начале полномасштабного вторжения. Значительную часть – около 40% – составляют гражданские, которых Россия удерживает незаконно.

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Об этом заявил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Голосу Америки". Он объяснил, что в первый месяц большой войны войска РФ захватили около 90% всех военнопленных.

"Плюс страшная трагедия в Мариуполе, когда все были вынуждены пойти на тот шаг, на который пошли. Но есть и другая, скажем так, сторона. Не достаточно широко известная. Около 40% удерживаемых в заложниках – гражданские люди. Просто гражданские. Поэтому в принципе понятно, что наше количество меньше. Мы не берем гражданских в плен", – сказал глава ГУР.

Военный сообщил, что враг удерживает как госслужащих (старост, мэров), так и представителей обычных профессий (почтальонов, железнодорожников, дворников) и даже несовершеннолетних.

Журналистка спросила, есть ли лица, о нахождении которых в плену Украина просто не знает, на что Буданов ответил: "Вероятнее всего, кто-то есть, но, поверьте, 99% понятны".

Он заявил, что ситуацию с обменами нельзя назвать "отличной", потому что многие украинцы остаются в руках у врага.

"Нельзя сказать, что дела обстоят отлично. Сказать, что ужасно, при всем уважении и понимании деликатности вопроса, тоже нельзя. Потому что эти обмены идут и возвращены уже около 2 тысяч человек. Это достаточно значительное количество", – отметил глава ГУР МО.

Он подтвердил, что иногда российская сторона "ставит палки в колеса", но украинцы продолжают искать действенные механизмы, заставляющие оккупантов разрешать обмены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Кирилл Буданов считает, что следующие три месяца войны определят дальнейший ход событий и будут достаточно активными.

– По словам главы ГУР МО Украины, Россия на самом деле не готова к длительным боевым действиям. Ресурсы страны-агрессора достаточно ограничены во времени и объемах.

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