Буданов заявил, что 90% всех военнопленных россияне захватили в первые дни вторжения: сейчас среди заложников много гражданских
У Российской Федерации сейчас больше военнопленных, чем у Украины. Большинство людей оккупанты захватили в начале полномасштабного вторжения. Значительную часть – около 40% – составляют гражданские, которых Россия удерживает незаконно.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Голосу Америки". Он объяснил, что в первый месяц большой войны войска РФ захватили около 90% всех военнопленных.
"Плюс страшная трагедия в Мариуполе, когда все были вынуждены пойти на тот шаг, на который пошли. Но есть и другая, скажем так, сторона. Не достаточно широко известная. Около 40% удерживаемых в заложниках – гражданские люди. Просто гражданские. Поэтому в принципе понятно, что наше количество меньше. Мы не берем гражданских в плен", – сказал глава ГУР.
Военный сообщил, что враг удерживает как госслужащих (старост, мэров), так и представителей обычных профессий (почтальонов, железнодорожников, дворников) и даже несовершеннолетних.
Журналистка спросила, есть ли лица, о нахождении которых в плену Украина просто не знает, на что Буданов ответил: "Вероятнее всего, кто-то есть, но, поверьте, 99% понятны".
Он заявил, что ситуацию с обменами нельзя назвать "отличной", потому что многие украинцы остаются в руках у врага.
"Нельзя сказать, что дела обстоят отлично. Сказать, что ужасно, при всем уважении и понимании деликатности вопроса, тоже нельзя. Потому что эти обмены идут и возвращены уже около 2 тысяч человек. Это достаточно значительное количество", – отметил глава ГУР МО.
Он подтвердил, что иногда российская сторона "ставит палки в колеса", но украинцы продолжают искать действенные механизмы, заставляющие оккупантов разрешать обмены.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Кирилл Буданов считает, что следующие три месяца войны определят дальнейший ход событий и будут достаточно активными.
– По словам главы ГУР МО Украины, Россия на самом деле не готова к длительным боевым действиям. Ресурсы страны-агрессора достаточно ограничены во времени и объемах.
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