Украина запустила ИПСО против военных из КНДР – Голос Америки

Украина развернула информационно-психологическую кампанию, направленную против северокорейских военных. В частности, проект украинской военной разведки "Хочу жить" выпустил видеообращение на корейском языке.

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Северокорейским военным предлагают сдаваться в плен, указывая на то, что они не должны "бессмысленно умирать на чужой земле". Об этом сообщает "Голос Америки".

В проведении ИПСО Украине помогает группа южнокорейских военных наблюдателей, которые, как заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен, отправятся в Украину, чтобы наблюдать и анализировать действия войск КНДР на поле боя.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, в будущем будут опубликованы дополнительные видео с участием северокорейцев. Он отметил, что доказательства участия КНДР в войне будут заметны в Курской области.

"Цель российской армии – "деоккупация", как они это называют, Суджи, и северокорейцев будут применять в реальных боях. Будут сначала обучать современной войне, а затем, применять в боях параллельно. Вот поэтому из Курщины также будут доказательства их участия в войне", – сказал Коваленко.

Также он добавил, что Центр противодействия дезинформации СНБО вовлечен в идентификацию тех людей, которые приехали из КНДР. В свою очередь американские эксперты заявляют, что Украина проводит подобные психологические операции по российским оккупантам с начала российского вторжения.

Старший аналитик по вопросам обороны корпорации RAND Брюс Беннетт заявил, что Украина заставила многих россиян сбежать с поля боя. Эксперт уверен, что то же самое будет происходить с военными из КНДР.

В свою очередь бывший полковник спецподразделений США, служивший в командовании объединенных сил США и Южной Кореи Дэвид Максвелл сказал, что это может быть "прекрасной возможностью" научиться применять психологическую тактику против северокорейских сил во время войны.

Напомним, в США заявили, что получили информацию о том, что Россия уже перебросила в Курскую область около 8 тысяч военных из Северное Кореи, а всего на территории РФ находятся около 10 тысяч солдат КНДР.

В то же время постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что в ноябре 2024 года военнослужащие из КНДР начнут принимать участие в боевых действиях против ВСУ. Контингент численностью до 12 тысяч солдат КНДР сейчас проходит подготовку на пяти полигонах Восточного военного округа РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский сказал, что привлекая войска КНДР к войне против Украины, Путин испытывает реакцию Запада. Если она будет такой, как во время захвата Крыма, то агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

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