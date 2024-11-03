'Украина заслуживает на безопасность!' Зеленский призвал партнеров к важным политическим решениям

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал последствия российских террористических атак, произошедших за последнюю неделю. За это время армия агрессора нанесла более 900 авиаударов по разным регионам Украины, запустила около 30 ракет и почти 500 дронов-камикадзе "Шахед".

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Видео с последствиями обстрелов городов президент опубликовал в Telegram. Он также призывал партнеров к важным политическим решениям, которые могли бы остановить российскую агрессию.

"Минувшей ночью Россия терроризировала Украину более 50 ударными дронами, а за неделю нанесла по разным нашим регионам удары более 900 бомбами, запустила около 30 ракет и почти 500 "шахедов". Большинство этих ударов было направлено против гражданских объектов и критической инфраструктуры", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что всех этих ударов можно избежать, если бы Украина получила достаточную поддержку международного сообщества в ключевых вопросах.

"В дальнобойности ради безопасности. В действительно действенных санкциях, которые не позволили бы России импортировать критически важные компоненты для производства дронов и ракет, в частности микроэлектронику. А также в политических решениях, которые могут уничтожить российское желание воевать. Украина заслуживает такой же надежной безопасности," как и все остальные наши партнеры в свободном мире", – добавил президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении заявил, что страна-агрессор Россия постепенно увеличивает количество воздушных атак по Украине. К сожалению, у РФ есть такая возможность, потому что производство смертоносного оружия агрессор не прекращает. Несмотря на санкции, оружейники оккупантов продолжают использовать западные компоненты.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в ночь на 3 ноября отразили очередную дроновую атаку РФ на Украину, сбив 66 таких целей, а еще несколько десятков были локационно потеряны. Также защитники неба сбили вражескую авиаракету.

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