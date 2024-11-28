"Украине не хватает оружия": у Зеленского отреагировали на призыв США о снижении мобилизационного возраста

Пока Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить тех военных, кто уже мобилизован. Это происходит из-за задержек в поставках помощи со стороны западных партнеров.

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Об этом написал советник президента Украины Владимир Зеленский Дмитрий Литвин в соцсети Х (Twitter). Именно так он отреагировал на призывы о снижении мобилизационного возраста, опубликованные сегодня западными СМИ.

"Нет смысла слышать призывы к Украине снизить мобилизационный возраст, якобы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек в Украине не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат", – написал он. .

По его словам, партнеры Украины имеют полный доступ к данным и могут сравнить "обещания с реальными поставками".

"Нельзя ожидать, что Украина компенсирует задержки в логистике или нерешительность в поддержке молодых ребят на фронте", – написал Литвин.

Ранее сообщалось, что США полагают, что Украине необходимо снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Это, вероятно, может изменить ситуацию на поле боя.

Стоит отметить, что в середине октября советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что американские политики из обеих партий давят на президента по этому вопросу.

После этого Владимир Зеленский сделал заявление о том, что в Украине минимальный мобилизационный возраст - 25 лет, и проведение мобилизации с 18 лет в ближайшее время не будет. Власть против уменьшения мобилизационного возраста, потому что это опасно.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главнокомандующий ВСУ, чрезвычайный полномочный посол в Великобритании Валерий Залужный также против того, чтобы в Украине снижали мобилизационный возраст. По его убеждению, молодежь 18-25 лет – это будущее нашего государства, и эту категорию граждан нужно беречь.

Напомним также, что в Верховной Раде приняли закон о запрете мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. За это нардепы проголосовали в начале октября.

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